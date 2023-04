RUGBY- BARTHES TROPHY U20 – Vingt-huit garçons iront au Kenya

J-1. Dernière ligne droite. Pour atteindre la forme maximale avant d’entamer le tournoi du Trophée Barthes, du 20 avril au 1 mai à Nyayo Stadium de Nairobi, Kenya, les Makis de Madagascar garçons U20 sont entrés en stage bloqué depuis le 13 avril, à la maison du rugby, au stade Makis d’Andohatapenaka. Après les tests matchs du 28 janvier sur des milliers des jeunes venus au stade Makis d’Andohatapenaka, 70 jeunes joueurs ont été retenus pour le premier regroupement le 30 janvier. Le nombre est descendu petit à petit avant de se terminer sur les 28 retenus au final. « Madagascar prépare ce rendez-vous avec du sérieux, comme à son habitude, car une place au « World Trophy Junior », qui se jouera toujours au Kenya du 24 juin au 14 juillet, sera l’objectif principal, à part le titre de champion d’Afrique », confie Antsoniandro Andrianorosoa, DTN de Malagasy Rugby.

Durant le stage bloqué d’une semaine, à part les entraînements quotidiens, comme les répétitions générales de toutes les techniques de défense et d’attaque, la circulation de la balle, la sélection malgache entre dans ce qu’on appelle l’affûtage. Il a pour objectif d’évacuer la fatigue accumulée lors de la préparation depuis la fin du mois de janvier à ce jour, en vue d’atteindre la performance optimale. « L’affûtage a son importance capitale car il permet de détecter les joueurs les plus en forme tactiquement et physiquement, surtout moralement. Durant ce stage bloqué, nous adoptons le système des phases de compétitions et les entraînements sont orientés en ce sens », martèle Antsoniandro Andrianorosoa.

Niveau relevé

Par rapport à l’année dernière, le niveau technique de ces joueurs version 2023 est plutôt relevé car ils ont eu le temps de travailler sereinement sur la musculation. Techniquement, la Tunisie est à notre portée pour la première journée avant d’affronter le Zimbabwe. Par rapport au classement de l’année dernière, Madagascar est quatrième, suivi par la Tunisie en cinquième place. Les joueurs malgaches ont leur chance d’aller loin cette année, à condition de ne pas rater leur premier match. L’objectif principal est d’atteindre la finale contre le Kenya, dans ce cas nous serons qualifiées d’office pour le World Trophy Junior qui se jouera toujours au Kenya. Dans l’autre cas de figure, si nous jouons la demi-finale contre le Zimbabwe, il faut batailler dur pour atteindre la finale. Le nouveau coach, Jonah Andriankoto travaille d’arrache-pied avec les Makis junior depuis le mois de janvier pour rendre ces jeunes rugbymen plus compétitifs, et capables d’affronter les sept meilleures équipes africaines durant cette campagne africaine.