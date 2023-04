PROTECTION – L’esclavage des enfants perdure

La journée mondiale de lutte contre l’esclavage des enfants, le 16 avril, est passée inaperçue. Aucune célébration officielle, alors que l’esclavage des enfants n’est pas encore éliminé à Madagascar. Des enfants qui travaillent sans salaire, sans possibilité de se défendre et soumis à des violences, sont encore nombreux. À l’instar des jeunes mineurs en provenance de la campagne, envoyés par leurs parents dans les grandes villes pour travailler comme employés de maison, et qui, à la fin du mois, ne toucheront pas un centime de leurs salaires, versés directement à leurs parents. En plus de leurs volumes horaires de travail qui peuvent aller jusqu’à douze heures par jour, du volume de travail pour leurs jeunes âges, ils sont parfois victimes de violences de la part de leurs employeurs. Des enfants qui doivent casser des pierres ou faire la quête, tous les jours, pour faire vivre leurs familles. Des jeunes filles mariées malgré elles à des hommes plus âgés pour réduire les charges de leurs parents. Avec la pauvreté qui sévit, la culture, il est difficile d’abolir l’esclavage des enfants.