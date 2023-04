PORTRAIT – Lija, un parcours musical inspirant

Auteur, compositeur et arrangeur, Lija Rabefarihy, connu sous le nom d’artiste Lija, est un artiste complet qui a su se faire une place de choix dans le monde musical. Ingénieur de son depuis 1999, il a travaillé avec de grandes stars telles que Madonna, Alicia Keys, Pharell Williams, Tselatra et Njila ainsi que tant d’autres. Il a aussi travaillé derrière des grands films comme La passion du Christ, Prison break et Taxi 3.

C’est dès son plus jeune âge que Lija a été baigné dans l’univers musical grâce à sa grand-mère. À 16 ans, il commence à écrire ses propres chansons et rejoint le groupe rock « Ice and Fire ». Un an plus tard, il fonde le groupe « Ilomaeva » et commence à composer en langue malgache. À 20 ans, Lija crée le « Sunshine Blues Bands » qui se tourne davantage vers le blues rock et le jazz rock.

Diplômé d’un master en audiovisuel à l’école supérieure Louis Lumière et d’un baccalauréat en STI génie productique et mécanique au lycée Louis Armand Paris en 1995. Lija Rabefarihy se forge une solide expérience dans le monde professionnel. Chez Studio EMI Music Publishing France, il travaille en tant qu’assistant ingénieur son pour devenir plus tard ingénieur en chef et gérant.

En 2010, il sort son premier album intitulé « Irery Aho » qui comprend des titres comme « Mbola miandry » et « Kamboty ». Actuellement, dix ans après la sortie de son premier album, Lija prépare la sortie de son deuxième opus. Intitulé « Hamaly anao», cet album est une suite logique de son premier album. Il souhaite transmettre à travers ses chansons la volonté de se battre contre la pauvreté, de réussir et de rehausser la valeur humaine.

Lija estime que le monde musical à Madagascar est actuellement en pleine croissance et en développement. D’après lui « il est plus facile actuellement de se produire et de faire connaître les talents. Cependant, je tiens aussi à souligner qu’on peut vraiment vivre à l’aide de la musique mais il est important de séparer le travail et l’amusement. Je suis prêt à partager mon expérience et à aider les jeunes artistes Malgaches à réussir. Lorsque j’écris mes chansons je me base toujours sur ce que je vois et ce que je peux observer ainsi que sur les choses qui se passent dans mon entourage et dans la société ». Pour Lija, la musique malgache doit traverser les frontières pour devenir plus professionnelle et internationale.

Lija Rabefarihy est un artiste inspirant qui a su se faire une place de choix dans le monde musical. Avec son deuxième album en préparation, il a hâte de partager sa musique et sa passion pour la création.