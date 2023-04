Naufrage meurtrier dans la Diana

Be Suzette, propriétaire du bateau dont le naufrage a coûté la vie à au moins trente-deux clandestins, et Embroise Bema, le pilote, ont été mis en détention préventive, à Antsiranana, lundi. Ils sont poursuivis pour migration clandestine et homicide. Dix militaires et cinq gendarmes les ont escortés pendant leur transfert en prison.