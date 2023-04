MUSÉE RAINILAIARIVONY – Un hommage à un grand homme d’État

Le 18 avril 2023 était un jour historique , le musée Rainilaiarivony à Amboditsiry a été inauguré officiellement par le président de la République, Andry Rajoelina à l’occasion de la Journée internationale des monuments et des sites.

Ce musée est dédié à Rainilai­arivony, Premier ministre et co-roi de Mada­gascar, qui a joué un rôle décisif dans la modernisation du pays, pendant les 31 années de son mandat à la tête du gouvernement royal.Rainilaiarivony est né le 30 janvier 1828, a été Premier ministre pendant trois décennies et a également été co-roi de Mada­gascar, car il a été marié successivement à trois reines: Rasoherina, Ranavalona II et Ranavalona III. Cette propriété, où se trouve aujourd’hui le musée, était la demeure de Rainilaiarivony et de sa famille. Après le rachat de la propriété par le gouvernement de Ratsiraka en 1978, le site a été laissé à l’abandon pendant 45 ans. Il a fallu attendre l’année 2019 pour que les travaux de reconstruction commencent et mènent à l’achèvement du site.Le musée Rainilaiarivony est concrètement un hommage à un grand homme d’État et un citoyen ordinaire. Il présente deux sites , l’un raconte sa vie d’homme d’État et l’autre celle de père et de citoyen. Les visiteurs peuvent voir divers objets qu’il a utilisés, tels que des ustensiles de cuisine, des chutes de papier peint et des rideaux de l’époque, son fauteuil, ses salons, son Diary, ainsi qu’une salle de projection. Le prix d’entrée est de 500 Ariary pour les citoyens malgaches et de 5000 Ariary pour les étrangers.

Monuments historiques

Divers objets dérivés sont aussi en vente sur place comme des portes-clés, des t-shirts avec la signature de Rainilaiarivony et tant d’autres. Le mercredi après-midi est consacré aux visites des écoliers et des étudiants. Lors de la cérémonie d’ouverture, la ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Andrian­tongarivo Rakotondrazafy souligné que : « La culture est le fondement réel d’un pays, et c’est pourquoi le ministère s’efforce de reconstruire tous les monuments historiques qui ont été détruits ou réduits en cendres. » Elle a également ajouté que le Hira Gasy a été inscrit par l’UNESCO comme un bien immatériel et que ce musée était désormais considéré comme patrimoine immatériel national. Le Président Andry Rajoelina, dans son discours, a ajouté : « Ce musée est un hommage au grand homme d’État Rainilaiarivony, car il a marqué l’histoire de notre nation d’une belle manière, avec les œuvres qu’il a faites pour notre pays. » Il a également tenu à souligner l’importance de la culture dans la création de la fierté nationale et le développement du pays. Le musée Rainilaiarivony est une destination incontournable pour quiconque souhaite en savoir plus sur la culture de Madagascar.