MAINTIRANO – Des individus vendent quatre yeux à un maire

Des hommes ont tenté de vendre quatre globes oculaires humains à un maire, dans le Melaky. Ils ont été trahis par leur plan et interpellés.

Un œil pour un million d’ariary. Un groupe de personnes a voulu en vendre quatre au maire de Mafaijijo, dans le district de Maintirano, de la région de Melaky, samedi. Mais quand le marché a

été conclu, ils ne lui en ont apporté que deux, soigneusement enveloppés dans une cellophane.« Ce jour-là, le maire Raymond Tsiresy a reçu un sms dans sa boîte. Le message disait : nous avons un paquet, mais nous avons peur de vous, nous vivons à Beleja », indique une source judiciaire. Un peu surpris, le magistrat municipal a répondu au texto : « quel paquet ? ».

« Quatre yeux pour quatre millions d’ariary », lui a renvoyé l’inconnu. Le maire s’est rapidement présenté au bureau des gendarmes. Pour réussir le coup de filet, il a dû faire semblant de manifester son accord à la proposition.

Piégés

Le lendemain, entre 11h et midi, le détenteur de marchandises macabres a rappelé l’édile pour confirmation. « Il lui a expliqué qu’il allait envoyer son fils lui livrer les yeux. A ce moment-là, des gendarmes se trouvaient déjà chez le maire », rapporte une autorité judiciaire. Peu de temps après, un jeune homme de 26 ans est réellement venu pour la livraison des organes de vue. Il s’est facilement fait cueillir. Interrogé, il a cité deux noms. Ces autres suspects, âgés de 22 et 23 ans, ont été piégés le même jour. Tous les trois ont été placés en garde à vue dans la chambre de sûreté du groupe d’appui à la police judiciaire (GAPJ). Sur réquisition, un médecin a été appelé pour examiner les globes oculaires saisis. Toujours dimanche, l’homme qui a téléphoné au maire a également été arrêté. C’est un commerçant, âgé de 63 ans. Il a été retenu en cellule avec les autres, mais compte tenu de sa vulnérabilité et de son état de santé, les gendarmes ont préféré le faire soigner d’abord à l’hôpital. À ce stade de l’enquête, les informations disponibles ne suffisent pas encore pour connaître l’origine des yeux à vendre, ils pourraient provenir de défunts ou de personnes vivantes.