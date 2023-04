LOISIRS – Le théâtre reflète la réalité

Le théâtre est un art qui permet de s’exprimer, de donner vie à des histoires et de marquer les esprits. C’est ainsi que l’Ako Association, une troupe de théâtre malgache, va offrir un spectacle sur le quotidien des Malgaches au Ivokolo Anala­kely, ce samedi 22 avril 2023 à 14h30. Le spectacle met en scène l’histoire de Tsiremby, jeune homme de famille en difficulté subissant la pression de ses proches. Écrite par Anjaratianarivony Miora, présidente de l’Ako Association, l’intrigue vise à traiter des problématiques actuelles de notre société (ady tany, Herisetra, etc). Au total, 17 comédiens incarnent différents rôles, pour une durée approximative de deux heures. Un spectacle d’autant plus attendu que l’Ako Association cherche à redorer l’image du théâtre auprès du public, en proposant des spectacles originaux. En effet, selon la présidente de l’Association, «notre objectif à chaque fois que nous faisons du théâtre est de restaurer l’amour des gens pour cet art. Promouvoir le théâtre à Madagascar et l’agrandir.» Or, cette démarche ne peut se faire que si le public est présent. Ainsi, si vous souhaitez participer à ce spectacle, n’attendez pas, car les places sont limitées à moins de 200 personnes. Le prix d’entrée est fixé à 5000 Ariary. L’Ako Association espère voir le public de plus en plus nombreux et enthousiaste, car pour elle, le théâtre doit être un art vital pour Madagascar et pour permettre une promotion culturelle au-delà des frontières.