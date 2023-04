INSECURITE ALIMENTAIRE – Le BNGRC dément les morts de Vangaindrano

« Il n’y a aucun mort dans la commune d’Ambatolava Vangaindrano, selon les investigations effectuées sur place. Une lettre du chef de district confirme cette information. », a déclaré le général Olivier Elack, directeur général du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), hier, suite à notre article sur le décès de cent vingt personnes, dans cette commune depuis le mois de février, rapportée par le maire, Jean Martin Vina. « Déclarer des personnes qui meurent de faim est une stratégie de certains fokontany pour alerter l’Etat, lorsque le fokontany est dans une situation de précarité. Mais ils ont tort. », enchaîne-t-il. Le BNGRC note qu’il y a eu peut-être quelques personnes touchées par la malnutrition, mais qu’il n’y a pas eu de morts, selon les investigations effectuées au niveau des fokontany. Le maire Jean Martin Vina, joint au téléphone hier en fin d’après-midi après cette déclaration du BNGRC, persiste et signe le décès de cent vingt personnes dans sa communauté, entre le mois de février et ce mois d’avril. Le nombre de morts est peut-être supérieur à ce chiffre, d’autres décès sont survenus, ces derniers jours. La cause des décès est liée à la faim.