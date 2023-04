FOOTBALL – BAREA – Le successeur de Nicolas Dupuis bientôt nommé

Quatre coaches ont été nommés hier. Ils assureront les jeux des Iles, les jeux de la Francophonie et le Cosafa cup.

La Fédération malgache de football a nommé quatre entraîneurs nationaux hier soir, à l’issue de sa réunion hebdomadaire. Trois d’entre eux assureront les Jeux des Iles et le quatrième est nommé à la tête des Barea U20, qui joueront les jeux de la francophonie et le Cosafa Cup. Pour le successeur de Nicolas Dupuis, coach de l’équipe nationale A, la Fédération a confirmé que ce dernier n’est plus le sélectionneur des Barea en vue des deux prochains matchs comptant pour les éliminatoires à la coupe d’Afrique des nations.

«Il a proposé un protocole d’accord à l’amiable concernant sa rupture de contrat… La Fédération n’a pas encore réagi mais son successeur sera connu le plus tôt possible» confie Rado Rasoanaivo, directeur technique national. Les dossiers de quelques techniciens sont en cours d’études. Huit se sont manifestés jusqu’ici. La mission du nouveau coach des Barea A sera d’engranger le maximum de points pour maintenir au moins le classement de Madagascar au sein de la CAF et la FIFA.

Les trois coaches désignés en vue des Jeux des Îles (25 août au 3 septembre) sont en l’occurrence le coach des Barea CHAN, Romuald Félix Rakotondrabe à la tête de l’équipe masculine, Théodore Béatrice ancien joueur de MMM et Fortior Toamasina pour les féminines et Boris Andriamahery ancien joueur de l’Ascum Boeny pour le beach soccer. Prévisible, Amada Aboudou a été désigné pour sa part coach des Barea U20 qui disputeront les jeux de la francophonie (28 juillet au 6 août au Congo Brazzaville) et le Cosafa Cup U20 au mois de juin.

Match amical

«Notre ambition pour les Jeux des Iles est de remporter des médailles d’or. Ces entraîneurs sont des techniciens qualifiés et expérimentés. Ils devraient nous apporter un nouveau souffle» souligne le DTN. Quant à la préparation des équipes nationales, «les Barea CAN projettent de jouer un match amical international avant le match contre les Black Stars du Ghana en juin. La Fédération est en cours de finalisation du projet avec le pays qui nous invite» a livré Rado Rasoanaivo, sans vouloir encore donner de précision. La direction étudie en ce moment le planning de préparation des autres entraîneurs nationaux. Pour le cas de l’équipe féminine, cinquante présélectionnées à l’issue du championnat national, procéderont bientôt au regroupement.

Le rassemblement de l’équipe masculine sera jonglé avec les play-offs de l’Orange Pro League et la coupe de Madagascar. Pour le beach soccer, la présélection disputera un tournoi local fin avril et la liste définitive sera connue après le championnat national dont la date et le lieu restent à définir. Le calendrier de la Fédération sera ainsi très chargé dès ce mois d’avril et jusqu’en septembre.