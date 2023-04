FOIRE AUX LIVRES – Le livre Annales BEPC 2023, l’incontournable pour réussir son examen

Le salon du livre « Tsena Boky » est une véritable mine d’or pour les passionnés de lecture. Cette année, pendant la 17e édition de cette foire, qui se déroule au jardin d’Antani­narenina depuis le 17 avril jusqu’au 27 avril, les visiteurs ont l’opportunité de découvrir le nouvel ouvrage scolaire produit par L’Ecoprim Madagascar, qui fait déjà sensation, « les Annales BEPC 2023 ». Ce livre est, sans nul doute, une référence incontournable pour tous les collégiens qui souhaitent réussir leur Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Pourquoi un tel engouement ? Tout simplement parce qu’il est accompagné d’un livre corrigé ainsi que différentes méthodes pédagogiques permettant d’optimiser l’étude de l’élève. Il est intéressant de noter que dans ces annales, les élèves pourront trouver tous les sujets d’examen depuis 2010 jusqu’en 2022. Pour les futurs candidats aux BEPC catholiques, cet ouvrage est une vraie mine d’or d’informations. Madame Razanadraika Lalao Elinah, éditrice et diffuseuse à la Maison d’Édition Mpariaka Boky Malagasy qui vend ce livre, a déclaré: « Ce livre est très important pour les élèves qui veulent avoir plus de connaissances. Il contient en même temps des corrigés détaillés et des conseils, ainsi que des méthodes efficaces pour une meilleure assimilation des matières. Vous pouvez trouver dans ce livre toutes les matières comme les mathématiques, la physique-chimie, les sciences, l’histoire-géographie, le malgache, le français et l’anglais ». En somme, les annales BEPC 2023 sont l’allié indispensable des collégiens en quête de succès. Les différentes méthodes pédagogiques proposées dans cet ouvrage les aideront certainement à améliorer leur performance scolaire et à obtenir leur diplôme avec brio. Alors, n’hésitez plus à vous procurer votre exemplaire, car cet ouvrage est une opportunité à ne pas manquer.