DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS – L’Amoron’i Mania veut aller loin

Le nouveau gouverneur de la région Amoron’i Mania, Haingo Elisette Fomendraza, s’est dite honorée d’avoir accueilli le président de la République Andry Rajoelina le week-end dernier. « Mr le Président, vous avez penché votre cœur et votre amour en faveur de la région Amoron’i Mania et c’est un grand honneur pour nous. Près de quatre-vingt-dix infrastructures ont été installées dans notre région et nous vous sommes reconnaissants» a-t-elle déclaré lors de la cérémonie officielle d’accueil du président Andry Rajoelina, samedi dernier. Le gouverneur a offert un « lamba » typique de la localité ainsi qu’un cadre photo « art malagasy » au président de la République. Le premier responsable de la région Amoron’i Mania veut continuer le développement déjà en démarrage en se constituant en flambeau d’espoir de « fihavanana », fédérateur et rassembleur. Le gouverneur, en tant qu’ancienne maire de la commune urbaine d’Ambositra, est connue et des habitants témoignent de son caractère d’ouverture et d’écoute. « Notre nouveau gouverneur est une femme qui possède une forte capacité d’écoute, et ceci, du temps où elle était maire d’Ambositra. Elle a déjà fait le tour des quatre districts composant la région depuis qu’elle est à son nouveau poste. J’espère qu’elle fera mieux que ses prédécesseurs pour démarrer économiquement cette région » témoigne Rasolonjanahary, un habitant d’Ambositra. Nommée le 22 février 2023 en tant que nouveau gouverneur de la région Amoron’i Mania, Haingo Elisette Fomendraza axe le développement de sa région sur « un travail d’ensemble pour le développement de la région ».

Sécurité

Le gouvernorat est en train de ficeler le Plan de travail annuel de la région, basé sur un plan régional de développement redynamisé. Mais les principales actions se reposent sur le développement social et la sécurité. Ambositra, en tant que capital de l’artisanat, veut garder ce prestige et des activités sont prévues à cet effet. « Des milliers d’individus vivent de l’artisanat dans la région. La matière première demeure un obstacle au réel développement de cette filière mais nous ne baisserons pas les bras, des solutions seront avancées. Le secteur primaire ne sera pas en reste et de nombreux habitants commencent à se tourner vers la pêche. Le gouvernorat ouvre grand ses portes pour toutes collaborations concernant le développement de l’Amoron’i Mania », explique le gouverneur. Les richesses de la région Amoron’i Mania reposent sur l’agriculture et l’élevage, les ressources minières et l’artisanat. Le sous-sol contient du graphite, du quartz, du cuivre, du calcaire, du granit. Une stratégie de développement du tourisme culturel figure notamment dans le plan de développement régional. Ceci, en référence à l’ethnie Zafimaniry faisant la renommée de l’artisanat de la région Amoron’i Mania. La région est composée des districts d’Ambositra, de Manandriana, de Fandriana et d’Ambatofinandrahana et de soixante-et-une communes.