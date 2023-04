BASKETBALL – N1A HOMMES – Victoire et sursaut d’orgueil de COSPN

Le championnat national de basketball N1A hommes, pour la Conférence centre, regroupant six grands clubs masculins, SBC Vakina­karatra, COSPN Anala­manga, BCB Boeny, TGBC Betsiboka, ASB Itasy et COSFA Analamanga, bat son plein actuellement à Antsirabe au Gymnase Vatofotsy à Antsirabe, et ce, jusqu’à dimanche. Le match attendu du public hier a été la confrontation fratricide entre les deux clubs d’Analamanga que sont le COSPN, club omnisport de la police nationale et le COSFA, club omnisport des forces armées. Les protégés de Richardin Ratsitokana, coach de COSPN, se sont imposés sur le score de 84-79, après une âpre bataille entre les deux équipes. Le club du COSPN, champion en titre, après sa première défaite surprise contre l’ASB Itasy lundi dernier, avait une obligation de remporter son match sous peine de perdre en confiance et surtout perdre sa crédibilité de champion en titre. La victoire, étriquée, était loin de se dessiner jusqu’au tournant du match à moins de 3 minutes 47 de la fin du quatrième quart-temps où COSPN a mené à 76-65. Durant les trois premiers quarts temps, les deux équipes ont mené au score à tour de rôle. À une minute de la fin du premier quart temps, les deux équipes étaient à 54 partout. Au début du quatrième quart temps, COSPN a dominé le rebond défensif, ce qui a fait la différence sur la récupération. COSPN a creusé l’écart: 60-57, 60-59, 63-59 avant de se détacher à plus 9 points, 74-65, puis 76-65. Face aux écarts qui s’agrandissaient, les joueurs de COSFA ont confondu vitesse et précipitation et ont oublié l’essentiel, celui de marquer pendant le money time. Le tir de loin qui n’est pas arrivé à faire mouche a marqué l’impuissance des basketteurs de COSFA, qui ont commencé alors à se résigner. À 59 secondes de la fin du match, COSPN menait 82-75, puis 84-75. Le score final a été de 84-79. Richardin Ratsitokana, coach de COSPN, a expliqué que « la défaite contre l’ASB Itasy a été une piqûre de rappel. Mes joueurs ont eu conscience qu’il ne fallait pas sous-estimer les adversaires. Mes joueurs ont eu du mal à entrer dans leur match. Pour la rencontre face à COSFA, nous avons fixé la victoire comme obligatoire. Les joueurs ont suivi toutes les consignes et le résultat est là ». Les joueurs de COSPN auront encore deux matchs à disputer pour terminer les phases de poule.