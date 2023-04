ANTSIRANANA – De l’eau à la disposition des quartiers

L’Organisation non gouvernementale (ONG) koweïtienne Direct-Aid ,engagée dans les œuvres humanitaires et sociales, poursuit son action sociale dans la capitale du Nord.

Dorénavant, l’eau est à la disposition des quartiers de la ville grâce à la réalisation de son aide à travers la construction d’une série de forages d’eau potable . Tout dernièrement, Direct-Aid a réalisé en faveur du quartier Lazaret-sud une infrastructure énorme qui permet dorénavant aux habitants locaux de pouvoir s’abreuver sur place d’une eau potable, sans débourser de l’argent et indépendamment de la Jirama. Ce joyau , de couleur verte, ayant un débit de 25m3 et fonctionnant avec de l’énergie solaire, est le neuvième forage construit dans la ville d’Antsiranana. Il s’agit d’une manne providentielle pour les habitants du quartier qui ont enduré, depuis des années, le manque d’eau et d’accès à l’hygiène. Le coût de la réalisation est de 95 millions d’ariary, financé par l’ONG. Car l’eau étant la vie, il s’agit d’offrir aux habitants de Lazaret-sud de bonnes conditions indispensables pour leur vie quotidienne . L’Infrastructure a été inaugurée en présence du directeur de l’ONG à Mada­gascar, Allaoui Ben Aissa , des autorités locales et des fokonolona bénéficiaires.

La vie

Le chef-fokontany a exprimé sa joie et celle de l’ensemble des populations locales d’avoir vu leur rêve transformé en réalité, tout en leur offrant la vie car l’eau c’est la vie. Il a particulièrement remercié l’ONG Direct-Aid qui a honoré son engagement en menant ce projet à terme. Car ce cadeau du ciel se situe dans le mois du Ramadan, il a imploré la grâce et les bénédictions d’Allah sur les initiateurs et bailleurs de fonds de ce projet. Lors de son intervention , il a assuré les responsables présents de l’entretien qui sera fait du joyau, qui a changé l’image du fokontany , pour que les générations présentes et futures puissent en bénéficier. Pour Soaline , une mère de famille du quartier , le forage permettra aussi d’alimenter les dispositifs de lave-mains afin de prévenir la maladie . Quant aux représentants de la commune urbaine d’Antsiranana, Boris Tafara et le directeur du cabinet du gouvernorat de la région Diana, Mudwar Souléman Saïd, ils n’ont pas manqué d’exprimer leur reconnaissance aux bienfaiteurs. « Nous tenons à remercier Direct-Aid qui opère dans la région et met l’eau à la disposition de la population et particulièrement de nos quartiers », a affirmé le représentant du gouverneur . Pour marquer l’achèvement des travaux, Direct-Aid a aussi offert un zébu et des sacs de riz blanc pour que les habitants de Lazaret-sud fassent la fête. « L’eau est importante et c’est ce qui nous a motivés. L’objectif est d’avoir un forage dans chaque fokontany de la ville d’Antsiranana . Mais essayez d’en prendre soin car c’est précieux, pour que ça dure » a encore exprimé le représentant du donateur. En tout cas, le besoin d’un bon système d’eau et d’assainissement est largement reconnu comme une composante essentielle du développement social et économique. En apportant des services d’approvisionnement en eau et en assainissement on répond à certains des besoins les plus cruciaux des populations.