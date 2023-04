ANOSIBE – Un voleur armé capturé

Panique à bord d’un taxi-be de la ligne 165, hier, à Anosibe. Selon divers témoignages, une bande de détrousseurs armés a fait irruption dans ce véhicule de transport en commun en suivant leur cible, un simple résident d’origine indienne. Étant assis tranquillement sur leurs sièges et distraits par le ronronnement du moteur, les passagers se sont affolés dès qu’ils ont entendu et vu des quidams menacer et voler l’un d’eux. Ils ont été pétrifiés face à cette scène de vol avec violence. Après s’être acharnés sur leur butin, les malfaiteurs ont tiré une balle dans la cuisse de leur victime. Une foule s’est attroupée à la moindre alerte. Certains ont aidé à évacuer le blessé vers l’hôpital. D’autres, accompagnés d’un policier posté dans le secteur, ont poursuivi les fuyards. Un de ces derniers, dans la soixantaine, s’est perdu dans un labyrinthe et comptait regagner la route principale. Or, des témoins se sont rappelés de son visage et l’ont capturé. Ses complices se sont échappés. Son pistolet a été confisqué par le policier. Il a été conduit au commissariat du cinquième arrondissement pour être enquêté.