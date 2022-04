Pâques sans confinement – La grande délivrance

Après deux années blanches à cause de la Covid-19, les Malgaches ont pu célébrer Pâques en toute liberté. Les églises et les lieux de détente ont été ainsi pris d’assaut.

Fin du purgatoire. Après deux années de Pâques interdites, les chrétiens ont pu célébrer la plus grande fête religieuse après Noël sans restrictions ni contraintes. Bien que le coronavirus n’est pas totalement éradiqué comme le rappellent les statistiques et les formes graves, aucune limite n’a été imposée quant au nombre de fidèles admis dans les églises, ni au rassemblement populaire en plein air. Même les gestes barrières ont été abandonnés. Les chrétiens se sont démasqués lors des cultes et messes. Et il n’y avait plus de distanciation sociale dans les églises dont la capacité est nettement dépassée quelle que soit la confession. Il va falloir construire dans les cinq ou dix ans des églises Barea à l’allure où le nombre de fidèles augmente.

Même si les cultes et messes n’ont jamais été supprimés contrairement aux spectacles et réceptions, il est clair que cela démangeait aux chrétiens de retrouver l’ambiance pascale des grandes foules. La plupart des prêtres et des pasteurs sont unanimes à ce propos. Une véritable délivrance après deux années de pénitence. La victoire du Christ est associée à la victoire ou presque sur la Covid-19.

Tremplin

La ferveur chrétienne a fait place à la ferveur populaire le lendemain consacré à la traditionnelle excursion de la famille. Une tradition qui ne trouve aucune explication religieuse mais qui s’est incrustée dans les habitudes depuis des années. Chrétiens ou pas , le lundi de Pâques sert de tremplin pour un long week-end d’évasion. Beaucoup ont quitté la capitale dès vendredi pour rejoindre les endroits de détente reconnus comme Ampefy, Mantasoa, Andasibe, Foulpointe, Mahambo, Nosy Be, Sainte-Marie, Mahajanga, Antsirabe…Ceux qui ont été retenus par les cultes et les messes sont partis à l’abordage le lundi. Là aussi il s’agit d’evacuer de deux ans de frustration à cause de ce vilain coronavirus. Une fois de plus il a été démontré que les parcs et les espaces loisirs manquent cruellement au pays en général et à la capitale en particulier. Du coup des milliers de gens ont pris d’assaut le parc botanique d’Ambohijatovo dont l’aménagement a coûté la bagatelle de 10 milliards d’ariary à la CUA qui doit le réhabiliter après le passage d’un tsunami humain. Le parc zoologique de Tsimba­zaza a été comme chaque année le coin de prédilection de milliers de gens de même qu’Anala­manga Parc, noir de monde ou le Coliseum d’Antson­jombe ou Tence Mena a fait le plein.

Le besoin de s’évader a été le dénominateur commun de la plupart des candidats à l’excursion malgré les difficultés de transport. Du coup ils ont préféré farnienter au By pass ou sur les bords de la rocade. C’est juste le plaisir de se retrouver en famille ou entre potes sans bourse délier.

Bien évidemment, les routes ont été encombrées de voitures et de marcheurs à l’aller comme au retour. La plupart des taxibe ont disparu provoquant de longues files au primus comme au terminus. C’est dire la volonté à toute épreuve de ceux qui veulent a tout prix casser le rythme d’un quotidien balloté entre les prix des PPN, l’insécurité et la pandémie. Il faut maintenant espérer un miracle comme celui du Christ pour faire disparaître tous ces soucis. Pour le moment c’est juste une illusion. Les réalités sont là, têtues et immuables, aujourd’hui mardi de Pâques.