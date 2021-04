Orange Pro League – Five FC se qualifie pour les Playoffs

Le leader de la conférence Nord est resté égal à lui-même, hier au stade Barikadimy de Toamasina. Victoire du Five FC sur Tia Kitra (2-1) durant la neuvième journée, synonyme de qualification pour les Playoffs. Le club du Ve arrondissement s’en est remis à son joueur vedette, Bancé.

Celui qui vient d’honorer sa première sélection avec les Barea, a inscrit un doublé. Premier but à la 35e et deuxième à la 62e . Grâce à ce succès, le Five FC porte son cumul à 18 points en tête du classement général. Mais et surtout, il est désormais hors de portée, mathématiquement parlant, alors qu’il ne reste plus qu’une seule journée au calendrier de la saison régulière.

De son côté, le Cosfa n’a pas encore définitivement accroché le deuxième strapontin pour la phase à élimination directe. Les militaires ont été tenus en échec par Jet Kintana (2-2) sur la pelouse de Vontovorona, au terme d’un match marqué aussi par quelques échauffourées. Ils sont crédités de 16 unités. Ils doivent encore attendre la dixième et dernière journée pour s’assurer d’aller en Playoffs.

Bouffée d’oxygène

Dans la conférence Sud, on connaît déjà depuis plusieurs jours les noms des qualifiés, en l’occurrence l’AS Adema et l’Ajesaia. Les rencontres de samedi consistaient surtout à se battre pour le maintien en D1. Zanakala FC n’a laissé aucune chance au 3FB Toliara (7-1), sur la pelouse de Fianarantsoa.

L’équipe de la HauteMatsiatra s’est ainsi offerte une bouffée d’oxygène, en s’éloignant de la zone rouge, tout en soignant son « goal difference ». Pour sa part, la formation de l’Atsimo-Andrefana se dirige tout droit vers la D2.

Dans l’autre affiche du jour, le CS-DFC et l’Ajesaia se sont séparés dos-à-dos (2-2). Ce résultat ne convient pas du tout à coach Mamisoa et ses joueurs. En effet, CSDFC est désormais en position de relégable. Il lui restera encore une dernière sortie pour tenter de se maintenir en Pro League.