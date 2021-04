Lutte contre le kere – 1,5 million d’Euros pour des ONG du grand Sud

Quatre organismes se départageront 1, 5 millions d’euros d’aide de la France. Ce sont des organismes qui œuvrent déjà à travers des projets dans le sud du pays. 750 000 euros sont destinés au Programme alimentaire mondial (PAM) qui cherche à prévenir la malnutrition en augmentant l’accès des femmes enceintes et allaitantes à des aliments nutritifs. Le projet cherche égale­ment à traiter près de vingt-mille enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aigue dans deux communes du district d’Ampanihy dans la région Atsimo Andrefana.

L’ONG GRET bénéficiera de 300 000 euros et appuiera des projets dans deux communes du district d’Ambovombe, région Androy. « L’objectif de l’ONG GRET est de consolider la prise en charge des enfants en malnutrition aigüe modérée par des rations de décharge, de poursuivre des activités de filets sociaux en faveur des mères d’enfants de 6 à 24 mois et des femmes enceintes et allaitantes » souligne une missive de l’ambassade de France. Il est indiqué que le projet prévoit un accompagnement de ces activités par l’éducation de la population aux bonnes pratiques d’alimentation, de soins et d’hygiène. Le troisième ONG concerné est Action contre la faim (ACF) qui met en place des projets en faveur de l’autonomie et la résilience des ménages. L’opéra­tionnalisation de cliniques mobiles et le renforcement de capacité des ménages sont prévus. Onze mille personnes dont dix mille enfants de moins de 5ans en seront les bénéficiaires.

L’ONG Humanité et Inclu­sion reçoit 200 000 euros afin de pouvoir apporter une aide à des personnes han­dicapées et leurs ménages dans la région Atsimo Andre­fana. le but est de réduire les risques nutritionnels liés à la sècheresse dans le grand sud tout en accompagnant les services médicaux à la réduction du handicap chez les enfants de 0 à 5 ans en situation de malnutrition. Cette aide est la contribution de la France au Flash Appeal lancé en janvier par les Nations unies pour lutter contre le kere.