Découverte – L’IKM d’Antsahavola prône le bien- être dans sa programmation

L’un des centres culturels les plus réputés de la capitale, aux côtés des incontournables Institut français de Madagascar à Analakely ou encore l’Alliance française d’Antananarivo à Andavamamba, l’Ivontoeran’ny Kolontsaina Malagasy (IKM) à Antsahavola ou Centre culturel malgache, s’est toujours démarqué du lot. Forte d’une programmation qui prône essentiellement les splendeurs des créations « Vita malagasy », aussi bien sur le plan artisanal qu’artistique, mais également des valeurs de l’identité culturelle malgache dans sa globalité, cette institution culturelle scande désormais le bien-être sous toutes ses formes.

Tout au long de la semaine, sont prévues plusieurs animations autour d’exercices physiques inédits, mais aussi d’arts martiaux qui visent le bien-être du corps et de l’esprit. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, des séances de « i-stretch » et de « qi gong » se tiendront, afin de vous apporter plus de vivacité en semaine. Les séances de « taichi » se dérouleront exclusivement les samedis.