Bilan du coronavirus – Les nouveaux cas explosent à Analamanga

Les chiffres sur le coronavirus augmentent de jour en jour, notamment dans la région Analamanga. Le taux de positivité au coronavirus est de 34,66% dans tout le pays.

Analamanga est toujours l’épicentre de la maladie avec quatre cent quarante-neuf nouveaux cas sur les cinq cent quatre-vingt-huit nouveaux cas confirmés dans toute la Grande île, pour le 17 avril. Le nombre de nouveaux cas a été détecté sur mille six cent quatre-vingt-seize tests effectués.

Le district d’Antanana­rivo-Renivohitra enregistre le plus de cas avec deux cent quatre-vingt-quatorze en une journée. Le district d’Atsimon­drano détient la deuxième place avec soixante-huit cas, à Ambohi­dratrimo, quarante quatre nouveaux cas. Dans l’Avara­drano, quarante-deux nouveaux cas ont été détectés, et un cas a été enregistré à Anjozorobe. Les chiffres restent inquiétants. Les personnels de santé, ainsi que le ministère de la Santé publi­que, ont souligné l’importance du respect des gestes barrières pour endiguer la hausse de nouveaux cas. Puisque le 16 et le 17 avril, Analamanga détient toujours le record des nouveaux cas avec quatre cent quarante malades pour le 16 avril.

Dans tout le pays, cinq cent soixante-dix-huit nouveaux cas ont été détectés sur les mille cinq cent cinquante tests réalisés. Malgré les différentes sensibilisations sur les gestes barrières. Le port de masque n’est pas encore adopté par la population tananarivienne qui ne porte pas de masque à l’abri du regard des forces de l’ordre.

Taux de positivité

Dans la région Atsimo Andrefana, trente nouveaux cas ont été enregistrés, vingtdeux dans la région l’Atsina­- nana, dix-neuf dans la Diana, neuf dans l’Alaotra-Mangoro, douze dans la Haute-Matsiatra, un dans l’Itasy, seize dans l’Anosy, neuf dans l’Analanjirofo, un dans l’Amoron’i Mania, huit dans le Menabe, trois dans le Vatovavy-Fitovinany, sept dans la Sava, deux dans le Boeny. Avec un taux de positivité de 34,66% pour le 17 avril, le pays n’est pas encore tiré d’affaire, les hôpitaux sont saturés. Les personnels de santé sont débordés.

Actuellement, cinq mille huit cent cinquante-neuf personnes sont en traitement en date du 17 avril. Trois cent cinquante-et-une personnes sont dans une forme grave de la maladie. Ce qui ramène le nombre de cas de coronavirus à trente-deux mille deux cent cinq cas depuis le mois de mars 2020.