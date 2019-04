Rallye passion – Domination de Hery Be et Lalà

L’équipage Hery Be-Lalà sur Mitsubishi Lancer Evolution X a réalisé, à chaque fois, les meilleurs temps, lors des deux super-spéciales d’hier, à Vatofotsy.

2min 47,9 sec à l’issue de leur premier passage, puis 2min 45,2sec à l’issue du second.

Hery Rasoamaromaka alias Hery Be et Lalà Rasan­jison, qui court à domicile, ont dominé la première journée du Rallye Passion. À bord de leur Mitsubishi Lancer Evolution X N4, ils ont signé les deux scratches des deux super-spéciales au programme d’hier, à Vato­fotsy, à l’entrée de la ville d’Antsirabe.

Et aussi et surtout, après avoir pris leur repère dans l’ES1, ils ont amélioré leur chrono de plus de deux secondes, lors de leur deuxième sortie. Frédéric Rabekoto et Andry Tahina Andrianjafy ont pris la deuxième place, au terme de ces deux super-spéciales. Ils ont bouclé cette première journée avec des chronos de 2min 50,5sec et 2min 47,7sec, avec leur Subaru Impreza N4.

4Eux aussi ont progressé sur la fameuse piste aux quarante courbes de Vatofotsy. Quant à la troisième position, elle est revenue à Tahiana Andriamanantena et Tahiry Rakotondrazaka, également sur une Impreza N4. 2min 51,0sec à l’issue de l’ES1 et 2min 51,1sec à l’issue de l’ES2 pour cet équipage mixte.

Huit spéciales

Au classement général provisoire, on a Hery Be-Lalà (5min 33,1sec), Fred-AT (5min 38,2sec) et Tahiana-Tahiry (5min 41,1sec), aux trois premiers rangs. Le premier tout-terrain pointe à la huitième place. Il s’agit du Ssang-Yong Musso T2 de la paire Haja Danielson-Rivo (5min 52,3sec). Tandis que la première deux roues motrices se classe douzième, en l’occurrence la Citroën Saxo M10 du duo Mamikely-Jaksparow (6min 00,3sec).

La première journée d’hier s’apparentait à une mise en bouche. Les choses sérieuses commencent ce vendredi. Au programme, huit épreuves chronométrées de 63,63 km, ainsi que 52,66 km de liaison, pour un total de 116,29 km à boucler. Les coureurs devront parcourir à deux reprises la spéciale Andranoma­ne­latra- Ambohimandroso, longue de 14,90 km, en sens aller et retour (ES3 et ES 8). Et comme prévu, la journée sera clôturée par deux super-spéciales à Vatofotsy, en début d’après-midi.