Orchidées Blanches – Des brioches et des chocolats de l’espoir

Le centre médico-éducatif des « Orchidées Blanches », relance la rituelle « opération brioche ». Elle est à son 47e édition, cette année. Quatorze mille brioches et sept mille cinq cents chocolats seront vendus les 18, 19 et 20 avril à son local à Androhibe. « Plus qu’une vente, l’opération Brioche et Chocolat est une rencontre, un partage, entre le public, les personnes en situation de handicap, les éducateurs et les parents pour témoigner et faire mieux connaître la déficience intellectuelle et les besoins des personnes en situation de handicap ». Selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes qui vivent avec ce handicap mental sont estimées à soixante six mille. Beaucoup de personnes touchées par ce handicap mental ne bénéficient pas encore de soin nécessaire. Il n’y aurait que cinq cents personnes prises en charge dans les vingt centres qui existent à Madagascar.

Les dépenses occasionnées par la prise en charge des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, sont colossales, pour les parents. Au centre médico-éducatif des « Orchidées blanches », les bénéfices de cette activité vont permettre d’alléger la charge des parents. Les fonds serviront à compenser les charges du fonctionnement du centre, dont le montant mensuel s’élève à 20 000 000 d’ariary et à pérenniser les activités du centre. Les cent vingt-six bénéficiaires sont accompagnés par quarante personnes, dont des agents de santé, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des moniteurs, du personnel administratif et du personnel de service.