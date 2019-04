Musique folk – « Fy & His Band » à la conquête du CCESCA

Un jeune groupe à l’éveil spirituel exemplaire s’affirme à travers l’harmonie de ses compositions. Le groupe Fy Rasolofoniaina se découvrira bientôt sur scène.

Porté par la musicalité et la passion d’un jeune homme à l’esprit nomade. C’est un groupe animé par la fougue de sa jeunesse, marquée par son dynamisme, mais qui est déjà imprégnée d’une grande sagesse qui se découvrira en exclusivité sur la scène du CCESCA Antanimena ce 5 mai à partir de 15 h. Il s’agit du groupe Fy Rasolofoniaina qui, depuis le mois de juillet de l’année passée, a largement conquis la scène musicale nationale grâce à son titre « Tiako ianao». Mené par le jeune chanteur talentueux Fy Rasolofo­niaina donc, le groupe envoûte aussi bien qu’il captive à travers ses compositions et ses mélodies.

À l’instar de « Tiako ianao», ce sont généralement des ballades romantiques, sublimées d’un savant zeste de gospel, le tout sur fond de ce qu’il qualifie de « Folk progressif » que le groupe conquiert. Fy au chant et à la guitare, Zazah à la batterie, Diary à la basse et Princia à la guitare solo, « Fy & His Band » comme s’intitule le concert, promet ainsi émerveillement et enchantement musical pour l’occasion.

« On est très fier du parcours que l’on a entrepris depuis nos débuts jusqu’à aujourd’hui. Déterminé à partager un message d’amour et de paix auprès du public, on est tout aussi bien confiant quant au fait de réussir à éblouir tout un chacun avec notre musique », affirme Fy Rasolofoniaina.

S’affirmant comme un modèle, notamment à travers le message de frater nité qu’il véhicule dans ses chansons, Fy Rasolofoniaina, lui, égaye déjà la scène musicale depuis quelques années.

Porteur d’un message

Un grand voyageur, il s’est, entre autres, déjà fait connaitre par sa voix et la douceur des mélodies de sa guitare en Afrique du Sud, en Allemagne mais aussi au Cambodge. Des voyages initiatiques bercés par ses premières compositions généralement anglo-saxonnes, qui l’ont ramené à la maison, sa Grande île natale où il se plaît, désormais, à faire valoir sa musique. En 2013, on lui reconnaît déjà un album solo en anglais intitulé « Refleting you » dans lequel il scande surtout avec ferveur les valeurs de sa croyance.

« Un album est actuellement en gestation, avec une bonne douzaine de titres au compteur. De même, on espère aussi pouvoir enchaîner avec d’autres évènements pour mieux conquérir le public », confie-t-il. Organisé par le promoteur évènementiel « Studio 58 », c’est un concert qui accordera une grande place aux échanges avec les

jeunes qui se découvrira ce 5 mai. L’organisatrice Fitia Radriamifidimanana souligne, « On est ravi de l’engouement dont font preuve les jeunes pour Fy et son groupe, mais surtout pour le message qu’il prône. On entend ainsi pérenniser cela et ça passe par l’initiative Jiaby Jiaby que l’on lancera à travers ce concert ». Convivial et jovial.