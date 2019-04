Fonctionnaires – Fin de contrat pour les agents « inutiles »

L’État a besoin de moyens pour réaliser des projets qui ont de l’impact sur la vie de la population. Il passera par des licenciements pour faire de l’économie.

Des agents de l’Etat se retrouvent sur la sellette. L’État décide de passer à l’assainissement des fonctionnaires, des employés de courte durée (ECD) et des agents appelés à occuper des emplois dévolus à des fonctionnaires (EFA), jugés « inutiles ». Lors du conseil des ministres du 17 avril à Ambohitsirohotra, le président de la République

Andry Nirina Rajoelina, a exigé l’utilisation du logiciel Application unique pour la gestion uniforme des ressources humaines de l’État (Augure) pour déterminer le nombre d’agents en fonction au niveau de tous les ministères. À l’issue de ce recensement, « les employés jugés “inutiles” seront renvoyés », cite le communiqué du conseil des ministres. Des enquêtes de qualité seront, par ailleurs, mises en place pour analyser la concordance de la fonction tenue par chaque agent et ses compétences. Leurs résultats permettront de définir les formations nécessaires pour chaque fonctionnaire et leur répartition au niveau régional et au niveau de chaque ministère. Il a été également précisé que les fonctionnaires doivent se soumettre à la décision d’affectation. « Ceux qui n’acceptent pas la décision peuvent déposer leur démission ».

Un service de qualité

L’utilisation du logiciel Augure a été lancée par le ministère des Finances en février 2017, dans le but d’assainir les « fonctionnaires fantômes » et de réduire les dépenses de l’État pour son personnel. Avec le recrutement de plus de quatre mille enseignants durant le mandat de Hery Rajaonari­mampianina, les dépenses de l’État ont représenté 31% de son budget général, en 2018. Au mois du décembre 2017, le ministère des Finances a suspendu le solde de neuf mille sept cent quatre-vingt-deux fonctionnaires non déclarés par leur supérieur. À l’époque, les victimes ont crié scandale. Les unes ont pu régulariser leur situation, d’autres ont été rayées de la liste des fonctionnaires.

L’État dépense 2 432,21 milliards d’ariary pour le solde des deux cent quinze mille six cent vingt-neuf fonctionnaires déclarés. Ce qui représente 28,6% du budget de l’État. Les dirigeants veulent à tout prix éviter que l’argent public soit dilapidé et faire en sorte qu’il soit affecté à des projets qui ont de l’impact sur la vie de la population. Il a également été mentionné qu’un service public digne et de bonne qualité est une prérogative des citoyens. Les ministères, les institutions et les entreprises d’État ont un mois pour appliquer l’utilisation du logiciel Augure.

Nouvelles mesures de recrutement

Strict. Désormais, tous les recrutements, à savoir le nombre de personnes à recruter et leur fonction, seront décidés au niveau du conseil des ministres. La santé, la Justice, l’Éducation, la Sécurité publique, les services d’inspection comme la « Cour des comptes », et l’« Inspection générale de l’État », seront les domaines prioritaires pour les nouveaux recrutements. En outre, le remplacement numérique ne sera plus accordé. S’il y a un poste vacant suite au décès ou au départ à la retraite du titulaire du poste, « un appel à candidature » sera lancé pour déterminer la personne qui va le remplacer. Selon le chef d’État, il est temps de mettre fin au laisser-aller, au népotisme, à la corruption dans le recrutement des agents de l’État.