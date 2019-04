Emploi – L’entrepreneuriat des femmes handicapées à favoriser

Une convention de partenariat a été signée entre l’AFHAM ou l’Association des femmes handicapées de Madagascar et le groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar (GFEM) hier, en marge de la cérémonie de clôture de l’atelier sur l’insertion professionnelle des femmes handicapées.

« L’objectif étant la réinsertion des femmes handicapées, nous allons voir les compétences de ces femmes par rapport aux offres d’emploi sur le marché du travail. Tout en considérant les potentiels de ces dernières », explique Fanja Razakaboana, Présidente de la GFEM. Les femmes handicapées sont considérées comme les autres femmes ayant des potentiels pour se lancer sur le marché du travail : «la convention consiste, en effet, à permettre aux femmes membres de l’AFHAM d’être insérées professionnellement. De ce fait, nous allons examiner les CV ou Curriculum Vitae de ces femmes par rapport à leurs compétences ». La GFEM regroupant plus de cinq cents membres vont prendre en charge ces femmes.

La signature de la convention marque le début d’un partenariat pour contribuer au but d’autonomisation économique des femmes handicapées : « Nos mem­bres ont leur savoir- faire et leur potentiel concernant divers secteurs, tel que l’administration, le secrétariat, le secteur de l’artisanat et bien d’autres. Ceci est un grand pas dans le cadre de l’autonomisation et de la promotion de l’emploi décent de la femme », souligne Fela Razafinjato, présidente de l’AFHAM. Aux termes de la convention, des recrutements ont été déjà effectués. Cinq femmes ont été recrutées durant ces trois jours de négociations et de partage.