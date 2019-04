Concurrence déloyale – Surtaxe sur des produits importés

L’arrêté relatif aux perceptions de droit additionnel sur les produits importés jugés en concurrence avec les produits nationaux est sorti.

Une bouffée d’oxygène pour les industriels locaux. L’arrêté est enfin sorti. Le numéro 7094/MICA/MEF relatif aux modalités de perception de droit additionnel pour toute importation de produits en concurrence avec les produits locaux fera, désormais, le bonheur des industriels locaux. Une mesure corrective commerciale saluée, entre autres, par le président du Syndicat des industries de Madagascar (SIM), Fredy Rajaonera, qui a défendu corps et âme ses confrères en difficulté depuis des années, victimes de concurrence déloyale.

Le directeur général de l’Autorité nationale chargée des mesures correctives commerciales (ANMCC), auprès du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, Barthélemy, précise que cet arrêté concerne toutes les mesures correctives commerciales en général.

« L’arrêté ne concerne pas seulement les couvertures, les détergents en poudre et les pâtes alimentaires, les produits ayant fait jusqu’ici, l’objet d’enquêtes approfondies par l’ANMCC. L’arrêté signifie que les douanes sont désormais en mesure d’appliquer la perception de droit additionnel pour tout produit ayant fait l’objet d’enquête pour des raisons de concurrence déloyale », explique le directeur de l’ANMCC.

Compétitivité

Les mesures correctives commerciales à prendre effet,dépendront du contexte général des produits en concurrence avec les importés. Madagascar envoie ainsi un signal fort signifiant que des mesures commerciales s’appliquent et que le pays n’est pas un dépotoir.

Depuis 2017, l’ANMCC s’est chargée de trouver des moyens de réduire les impacts des produits importés sur la compétitivité des produits locaux. Les enquêtes ont duré des mois pour les détergents en poudre, les couvertures et les pâtes alimentaires. L’importation de détergents en poudre a accaparé huit fois plus de marché en seulement quatre ans avec 1800 tonnes en 2013 pour passer à 15 000 tonnes en 2017. Les industries locales n’ont produit que

150 tonnes contre 400 tonnes auparavant. Somacou, la seule industrie de couverture du pays ne produit plus que deux cent mille couvertures par an contre un million deux cent mille il y a encore sept-huit ans. L’importation massive de couvertures chinoises a fait chuter sa production de la sorte.

Les mesures correctives commerciales prises à l’issue de l’étude de tout cet ensemble consistent ainsi à appliquer un droit de douane additionnel de 39% pour les détergents importés, 41% pour les couvertures importées et 30% pour les pâtes alimentaires. Les industriels du pays sont ainsi amenés à être plus compétitifs pour couvrir le marché tout en maintenant des prix moins chers. Des produits de qualité sont attendus alors que les industriels paient des taxes sur valeur ajoutée quelque peu encore élevées. Le problème d’approvisionnement et de coût énergétique ne fait pas non plus avancer les choses. Par ailleurs, on pourrait assister à une hausse des prix de produits importés qui constituera d’abord un choc psychologique dans le comportement d’achat des consommateurs.