Lutte contre covid-19 Mahajanga – Réticence de la population au vaccin

D’après le rapport de la DRSP Boeny, docteur Hoasy Solange, la situation de l’épidémie dans le pays et à Mahajanga a révélé que la population est réticente à la vaccination.

À Mahajanga I, le taux de vaccination est de 19%. Or, de nombreuses actions ont été menées depuis plusieurs mois, par les responsables au niveau des fokontany, pour faire vacciner la population.

L’ouverture prochaine des frontières et du portail aérien de Madagascar est très attendue surtout pour le secteur du Tourisme à Mahajanga. Les mesures sanitaires pour la lutte contre la Covid-19 sont à renforcer et restent toujours en vigueur, pour les autorités locales.

Afin de préparer l’accueil des touristes, le Comité de Vigilance et de Lutte contre les Épidémies présidé par le Préfet de Mahajanga, Lahainaina Fitiavana Ravelomahay et le Directeur Régional de la Santé Publique (DRSP) de Boeny, docteur Hoasy Solange les membres du comité, s’était réuni à la chambre de commerce et de l’Industrie de Mahajanga, mercredi dernier.

Ce, afin de prévenir la propagation et la transmission de la pandémie face à l’arrivée des touristes et visiteurs prochainement. « La Covid-19 circule toujours. Le virus change constamment de forme ou mutation. Les gestes barrières sont à recommander. Mais la vaccination est la seule arme pour lutter contre le fléau », a souligné le DRSP Boeny.

Convaincre la population

L’un des buts de cette réunion du Comité de vigilance était de discuter sur les moyens de convaincre la population à participer au vaccin.

Le DRSP Boeny a également confirmé et rappelé que la vaccination ou « dose de rappel », doit se faire cinq mois après le premier vaccin, du Jenssen, Astrazeneca ou Pfizer.

« Les mesures sanitaires et gestes barrières dont le port de masque et la distanciation sociale et physique restent obligatoires notamment dans les lieux publics fermés ou ouverts tels que les églises, marchés et autres », a prévenu le Préfet de Mahajanga.

Les différents dirigeants religieux des Églises, les représentants du secteur du Tourisme ainsi que les représentants des sociétés civiles et les partenaires et les représentants des Pharmaciens étaient présents à cette réunion.