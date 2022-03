Littérature – Michèle Rakotoson sort « Ambatomanga, le silence et la douleur »

Baignant son lectorat dans le cœur d’un récit émouvant ancré dans l’histoire même de Madagascar, l’illustre auteure Michèle Rakotoson nous revient avec une œuvre littéraire poignante.

FIDÈLE à elle même, Michèle Rakotoson ne cesse de scander son amour pour la Grande île, mais surtout ses valeurs, ainsi que sa culture. Auteure, écrivaine émérite, journaliste et dramaturge à la créativité débordante, elle est l’une des figures de proue de la littérature malgache depuis maintenant près d’un demi-siècle. Sa renommée dépasse les frontières du pays, tant son talent à l’écriture inspire des générations d’auteurs et de lecteurs aussi bien nationaux qu’internationaux.

C’est toujours avec une vive émotion que Michèle Rakotoson retranscrit sa vision de la société, mais aussi son appréciation de notre culture, ainsi que sa représentation de l’histoire de Madagascar dans ses écrits. Comme une évidence, la sortie de chacun de ses ouvrages suscite ainsi l’engouement chez tous les inconditionnels de littérature malgache et l’arrivée prochaine dans nos libraires de son prochain roman n’y fait pas exception.

Sobrement intitulé « Ambatomanga, le silence et la douleur », édité par l’Atelier des nomades, est prévu sortir au mois de mai.

L’histoire, un brin romancé

Avec ce roman, Michèle Rakotoson nous raconte les prémices d’une colonisation naissante par la France en l’an 1894, et ce via le regard de deux personnages, Félicien Le Guen le soldat français et Tavao, esclave et porteur malgache. « J’ai mis toute ma rage, ma douleur et ma tendresse dans l’écriture de ce roman » confie humblement l’auteure.

Entre réalité et fiction, Michèle Rakotoson nous retrace ainsi les coulisses d’une page marquante de notre histoire. Ambatomanga ayant été le théâtre de faits marquants pour l’époque, l’auteure nous y embarque à travers une épopée temporelle où elle nous imprègne de ses émotions également. « 1894, la France s’apprête à envahir Madagascar. Félicien Le Guen, soldat français rejoint alors son contingent sur la Grande île. Pendant ce temps, Tavao, esclave, porteur, à Madagascar vit dans la peur tenace d’une guerre imminente, mais il doit rejoindre le combat. Confrontées aux affres de la guerre, les convictions de ces jeunes hommes cèdent place aux désillusions, et les souffrances font trembler leurs espérances. Sous une chaleur moite et brûlante, au fil de la traversée lancinante de forêts et de marécages infestés de moustiques, résonne le cri de ces soldats écrasés dans l’étau d’une colonisation naissante » nous résume-telle avec cette plume exceptionnelle qu’elle a, en évoquant brièvement cette histoire.

Dans le silence et la douleur certes, mais toujours aussi captivant, l’écriture de ce roman s’est avérée être un travail de longue haleine pour l’auteure. Commandeur des Arts et des Lettres, Michèle Rakotoson n’aura de cesse de représenter avec fierté la littérature malgache dans toute sa splendeur.