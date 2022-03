Les boulangers sont formels – Le pain reste à 400 ariary

L’Association des boulangers professionnels dément une hausse prochaine du prix du pain. Pour le moment ce n’est pas à l’ordre du jour.

Sans ambages. Le président de l’Association des boulangers professionnels n’a pas fait dans les fioritures pour déclarer que l e prix du pain, la baguette de 70 g reste à 400 ariary. Un prix qui remonte à 2014 où le prix était passé de 300 à 400 ariary pour ne plus bouger depuis.

L’Association des boulangers professionnels regroupe presque tous les boulangers du pays. Toute hausse se décide donc au niveau de l’association et non pas de manière individuelle ni unilatérale. Les boulangeries des grandes surfaces ne font pas partie de l’Association. Elles fixent librement leurs prix.

D’ailleurs l’Association des boulangers professionnels a rencontré le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation Edgard Razafindravahy récemment et il n’était pas question de hausse de prix. Du moins pas pour le moment. En revanche les boulangers ont demandé au ministre l’autorisation de pouvoir fabriquer d’autres variétés de pain que la baguette classique pour répondre à une demande insistante des consommateurs et vendus à 600 ariary ou plus. Ce qui ne devrait pas constituer un problème étant donné que les consommateurs sont libres d’acheter ce qu’ils veulent selon leur moyen.

Nourriture de base

En revanche, la baguette populaire devrait rester à la portée de toutes les bourses. Le pain est devenu une nourriture de base des Malgaches au même titre que le riz.

Le prix reste donc inchangé malgré la hausse ressentie du prix de la farine à l’importation. Guerre en Ukraine étant, tous les produits dérivés du blé subissent une hausse depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour le moment, les impacts de la guerre restent relatifs pour influer sur les prix mais il faut dire qu’à terme, à l’image d’autres pays africains, on devra subir la facture de cette invasion russe.

En Europe, le pain subit déjà de plein fouet les conséquences de la guerre. Mais les boulangers se gardent bien de toucher le prix de la traditionnelle baguette comme c’est le cas en France. Ils préfèrent rattraper le manque à gagner ailleurs au lieu de risquer un tollé général des consommateurs.

Le pain fait partie des PPN dont le prix fait l’objet d’un contrôle quotidien des inspecteurs de commerce du MICC. Ils sont éparpillés dans tous les marchés et font un véritable travail de fourmi pour voir toute hausse injustifiée.