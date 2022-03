Justice – Trente-cinq avocats étoffent le rang du Barreau à Madagascar

Après huit ans d’étude et de formation, trente-cinq avocats reçoivent, enfin, leur certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). Ils viennent étoffer le rang du Barreau à Madagascar. « Vous avez passé un an de formation à l’Institut de formation professionnelle des avocats (IFPA) et trois ans de stage professionnel, pris en charge par l’ordre des avocats et les patrons de stage. Cela vous a semblé, certainement, long. Mais les devoirs et les responsabilités que nous avons au niveau de la société, en tant qu’avocat, sont immenses », indique le parrain de cette promotion, hier.

Ces jeunes avocats vont se répartir au niveau des tribunaux, aussi bien dans les grandes villes que dans les périphéries. Ils ont pour ambition d’améliorer le métier des avocats à Mada­gascar.

À Madagascar, les effectifs des avocats ne répondent pas aux besoins. On enregistrerait un avocat pour dix à vingt mille personnes. Dans les pays développés, on compte un avocat pour mille personnes. Les avocats soulignent que leur métier ne consiste pas uniquement à régler les affaires au niveau des tribunaux. « Les avocats peuvent donner des conseils pour éviter qu’une affaire passe au tribunal. N’hésitez pas à nous contacter », lancent-ils.