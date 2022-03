Fénérive-Est – L’État renforce sa présence à la base

Le président de la République est en déplacement dans la région Analanjirofo. L’occasion pour lui d’affirmer qu’assurer la présence de l’État, à tous les niveaux, est un des leitmotivs de son administration.

Assurer la présence de l’État à tous les niveaux. Cette démarche, qui est en cours depuis trois ans, a été soulignée par Andry Rajoelina, président de la République, durant le premier conseil des ministres nouvellement remanié, mercredi. Il l’a réitéré et martelé, hier, durant le premier jour de son déplacement dans la région Analanjirofo.

« L’esprit avec lequel nous menons les actions du développement du pays est que, plus aucun district ne sera oublié », déclare le chef de l’État. Face aux habitants du Fokontany d’Ambatoningara, puis, de la commune rurale d’Ampa­simbe Manantsatrana, il ajoute, les actions de développement dépassent le cadre des districts et atteignent les communes, notamment, les communes rurales. Nous nous déplaçons jusqu’ici, dans une commune rurale, puisqu’il y a également des citoyens ici. Des citoyens qui méritent, aussi, d’être écoutés.

Le locataire d’Iavoloha est en tournée dans les localités de la région Analanjirofo, depuis hier, pour procéder à des séries d’inauguration d’infrastructures, notamment. L’occasion pour lui de développer l’idée du terme assurer la présence de l’État. Des mots avec lesquels il résume les projets étatiques répartis un peu partout dans le pays. Selon Andry Rajoe­lina, les projets d’infrastructures de petite ou grande envergure dans les différentes collectivités et circonscriptions du pays depuis le début de son quinquennat ont pour objectif d’affirmer cette présence étatique à tous les niveaux de la structure étatique.

Le Président a ainsi pris comme exemple ses projets pour marquer la présence étatique dans les infrastructures qu’il a inaugurées, hier. La première est une route qui relie une portion de la Route nationale numéro 5 (RN5), avec la commune rurale d’Ampasimbe Manantsatrana.

Sécurité, enseignement supérieur

Selon le docteur Marcellin Randriama­nantena, gouverneur de la région Analanjirofo, cette route à fort enjeu économique pour sa collectivité n’a pas été réhabilitée depuis plus de trente ans. «Maintenant qu’elle est remise en état, les produits agricoles peuvent désormais être commercialisés plus facilement », soutient-il.

Les infrastructures routières donc, mais aussi, les établissements scolaires, les centres de santé, ou encore, les nouveaux bâtiments administratifs et ceux des entités de sécurité, ainsi que les infrastructures sportives sont destinés à marquer cette présence étatique. La commune rurale d’Ampasimbe Manan­tsatrana, par exemple, bénéficiera incessamment d’une École primaire publique (EPP), « Manarapenitra ».

Sur sa lancée, le locataire d’Iavoloha a inauguré un Centre de santé de base de niveau II (CSB II), dans la localité de Betampona. Une bourgade de cultivateurs de girofle et de vanille, nichée dans les collines de la région Analanjirofo. Pour la commune de Fenoarivo Atsinanana, capitale de la région, l’inauguration du nouveau pont SOCOFEN, qui borde la plage, et le rebranding, c’est-à-dire la modernisation du bureau de la poste de la ville ont été, entre autres, au programme du chef de l’État.

« Nous seulement, nous réhabilitons ce qui est vétuste, mais nous bâtissons également », soutient Andry Rajoelina. Aussi, dans l’esprit d’affirmer la présence étatique au niveau régional, le président de la République a inauguré le nouveau bâtiment de la Direction régionale de la sécurité publique (DRSP), de la région Analanjirofo, sise dans le Fokontany Saha­velo, à Fenoarivo Atsinanana. Comme l’indique le contrôleur général de police Fano­mezantsoa Randrianarisoa, ministre de la Sécurité publique, cette infrastructure matérialise la vision et la volonté étatique de mettre en place une sécurité de proximité et une sécurité durable.

Cent mille citoyens résidents de six districts sont les bénéficiaires des services de la DRSP d’Analanjirofo. Le chef de l’État a, également, visité le chantier de la nouvelle université d’Analanjirofo qui est en cours de finition. Ici aussi, l’idée est d’élargir l’accès des jeunes à un enseignement supérieur de qualité. Cette visite présidentielle dans la région Analanjirofo, sera clôturée en apothéose par l’inauguration du stade Manarapenitra, sis à Fenoarivo Atsinanana, ce jour. Toujours pour affirmer que l’État est présent aux côtés de la population, des distributions de Vatsy Tsinjo, pour les familles mises en difficultés par les cyclones du mois dernier, étaient au programme dans le planning du Président.

« Durant ses trois dernières années, nous nous sommes appliqués à mettre en place des infrastructures de proximité, pour la population, répondant aux besoins de la population sur tous les plans. Nous écrivons de nouvelles pages dans l’histoire de Madagascar par le biais des projets d’infrastructure. Toutes les branches de la structure étatique, de l’administration, doivent être implantées et présentes dans tout Madagascar, notamment, dans les localités accusant des retards de développement », souligne le président de la République, dans son allocution d’inauguration de la DRSP d’Analanjirofo.

Andry Rajoelina reconnaît, par ailleurs, que le développement n’a pas suivi la vitesse voulue au départ. En cause les aléas imprévus que sont la crise sanitaire, les vagues dévastatrices de cyclones et actuellement, la guerre en Ukraine. Une guerre qui a des conséquences mondiales et qui impactera forcément le coût de la vie à Madagascar, ajoute-t-il. « Le pays avancera. Nous allons développer ce pays coûte que coûte », assure, cependant, le Président.