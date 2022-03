Environnement – La nouvelle ministre face à des défis

Tolérance zéro face à l’exploitation illicite des richesses naturelles. Ce sont les mots d’ordre de la nouvelle ministre de l’Environnement et du Développement durable, Marie Vina Orléa. La passation de service entre la ministre sortante Baomiavotse Vahinala et la ministre entrante Vina Marie Orléa, s’est déroulée hier au siège du MEDD Antsahavola.

« Le principe de la continuité de l’État indique que les visions de l’ancien ministre par rapport à la reforestation de la Grande île seront mes priorités. Il s’agit en plus d’agir dans l’amélioration continue des programmes du ministère. Les dossiers concernant les stocks de bois de rose seront pris en compte. Les informations et les actions du ministère seront retransmises progressivement », indique la ministre Vina Orléa. La ministre devrait affronter des gros défis et challenges notamment par rapport à la stratégie de reforestation mais également la protection des ressources naturelles du pays.

Pour elle, il s’agit de donner la place aux jeunes dans le cadre du secteur environnement. « En tant que jeune, il est important de mettre les jeunes au cœur de l’action notamment la prévention de l’environnement. Je sensibilise les jeunes à prendre des responsabilités dans la protection de l’environnement », indique-t-elle.