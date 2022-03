Antsiranana – Le «stade Manara-penitra» est fonctionnel malgré le retard

Enfin, le « stade Manara-penitra » d’Antsiranana est désormais opérationnel. Des clubs locaux, y suivent déjà leur entrainement quotidien depuis presque deux mois.

LE tapis synthétique est donc déjà posé même si les deux poteaux métalliques de deux camps ne sont pas encore installés. Selon les techniciens de l’entreprise, la stabilisation du terrain est la raison de cette organisation sportive provisoire. Ainsi, l’entraînement dure quatre heures par jour et seuls les clubs affiliés à la ligue bénéficient de cet avantage.

Comme les travaux tournent au ralenti, la qualité fait encore défaut, car les terrasses et les canaux d’irrigation dans la zone où devait se situer le parking n’ont pas été achevés. Cependant, toute l’eau de la partie sud est drainée à l’intérieur du stade. La piste d’athlétisme à huit couloirs est tellement couverte d’herbe qui pousse sauvagement et même le débroussailleur n’est pas disponible, selon le personnel.

Comme prévue, cette piste sera en tartan 0,20 mais, du fait de son impossibilité, il est certain qu’elle ne sera finie qu’avec des matériaux locaux, comme la pouzzolane compactée.

De plus, il a été observé qu’une partie des travaux précédemment construits se détériorent déjà petit à petit . La peinture s’écaille, il y a déjà une partie du plafond qui tombe, la rouille sur les barres métalliques des escaliers à l’entrée et certains équipement des toilettes est évidente….

Abscence de clôture Mais le vrai danger dans ce domaine est l’absence de la clôture , car cela peut causer des problèmes avec le terrain synthétique. Idéalement, le synthétique ne devait pas être installé tant que la clôture n’est pas terminée pour éviter des débris sur le terrain, surtout la capitale du Nord est un endroit où il y a le « Varatraza » qui souffle très fort. La possibilité de voleurs de ferrailles n’est pas à écarter…

En plus de tout cela, l’ancien gradin « Mitabe », construit par le régime de l’amiral Didier Ratsiraka pour véhiculer l’idéologie socialiste, n’est ni démoli ni réhabilité. Il contraste fortement avec les nouvelles réalisations.

Du point de vue d’un technicien, cependant, son utilisation pourrait être accidentelle pour les spectateurs en raison de très petites marches, pas entièrement conçues pour le football.

Il faut noter que l’entreprise qui a construit le stade a été deux fois changée depuis la promesse du Président de l’ Haute d’Autorité de l’État en 2011. Car le régime Hvm n’a rien touché à sa construction, le TGV a repris le travail après l’élection du président Andry Rajoelina. Le stade d’Antsiranana devait même être achevé avant celui de Barikadimy.

« Il est vrai que le travail se poursuit, mais le processus est très lent, car le mandat du président est sur le point de se terminer, mais le travail n’a pas été achevé correctement » a réagit Assany, un jeune footballeur du club de renom de la ville.

Outre les problèmes techniques, les employés de l’entreprise se plaignent car ils n’ont pas été payés depuis trois mois. Seule une partie qu’ils ont reçue hier.

En tout cas, on sent que les joueurs Antsiranais, qu’ils soient plus âgés ou plus jeunes, hommes ou femmes, sont contents, car ils ont longtemps voulu un tel stade synthétique.

«Je crois que la présence de ce stade aux normes dans la région va améliorer les compétences des joueurs locaux » , a exprimé Soasôny , un entraineur de l’école de foot locale qui a souhaité la simplification des procédures d’accès au stade. De toute façon, l’actuel ministre de la Jeunesse et des sports aura du pain sur la planche si on réfère à sa promesse lors de son passage au « Mitabe » en juillet dernier.