Ankatso – Nouvel affrontement étudiants-forces de l’ordre

Les étudiants d’Ankatso sont descendus dans la rue hier. Ils réclament le paiement de leurs bourses via la carte e-poketra, pour le moment débiteur.

Des étudiants sont descendus dans la rue à Ankatso, pour mettre la pression aux responsables, hier.

« Il y a de l’anomalie dans la distribution des cartes visas e-poketra, avec lesquelles, les étudiants vont percevoir leurs bourses d’étude. Plusieurs étudiants qui figurent dans la liste des bénéficiaires ne l’ont pas encore reçu. Par ailleurs, la distribution de la carte est effectuée, mais les dates de paiement des bourses d’études et de l’équipement ne sont pas encore fixées. C’est, pourtant, ce que les étudiants attendent », explique un étudiant de la faculté de l’Économie, de la Gestion et de la Sociologie (EGS), qui a mené cette manifestation. D’autres étudiants dont la carte est déjà active, indiquent qu’il n’y a pas encore de soldes versés dans leur compte. « Il n’y a que 50 ariary. Nous réclamons des explications », lancent-ils.

Cette revendication de bourses d’étude a, une fois de plus, perturbé le quotidien des commerçants, des transporteurs, des gargotiers. Ces derniers ont été contraints de suspendre, temporairement, leurs activités. Les piétons ont été troublés et les automobilistes ont fait demi-tour. Les manifestants ont bloqué la circulation, en brûlant des pneus sur les chaussées et en barrant les passages avec des briques. Ils ont jeté des pierres. Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre pour mettre fin à cette manifestation. Des bombes lacrymogènes ont retenti. Les manifestants se sont dispersés.

Grossir les rangs

Cette manifestation va se généraliser, si le problème ne sera pas résolu, d’ici peu. Les étudiants de la Polyte­chnique à Vontovorona ont ouvert le bal, cette semaine. Leur manifestation s’est terminée par l’arrestation de deux étudiants. Des étudiants d’autres facultés prévoient de grossir les rangs des manifestants. « Nous avons été bloqués dans la distribution des cartes d’étudiants, c’est la raison pour laquelle, nous n’étions pas dans le rang des manifestants, ce jour (ndlr : hier). Mais nous songeons sérieusement, de manifester, la semaine prochaine », lance une étudiante de la faculté des Sciences.

La version de la Paositra Malagasy est attendue.