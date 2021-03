Vaccin anti-coronavirus – L’avis de l’académie nationale de médecine sollicité

Un avis des experts natio­naux. C’est ce qu’Andry Rajoelina, président de la République, requiert dans une lettre adressée au président de l’Académie nationale de médecine. En date du 16 mars, la missive signée par le chef de l’État souhaite avoir le point de vue des académiciens sur la question des vaccins anti-coronavirus.

« La protection de nos concitoyens est ma priorité absolue et nos échanges sincères et fructueux dans le passé me donnent la certitude que vos conseils avisés sont précieux pour envisager au mieux la démarche à suivre dans notre riposte », indique-t-il dans sa lettre.

Durant le conseil des ministres, mercredi, l’Exécutif a sonné une nouvelle mobilisation générale pour juguler une nouvelle hausse des cas de contamination à la Covid-19. Avant le branle-bas de combat donc, le chef de l’État a requis l’avis des académiciens sur la meilleure riposte sanitaire à apporter pour briser, dès maintenant, la chaîne de contamination. À la lecture de la lettre du 16 mars, on constate que l’État n’écarte pas l’option de recourir au vaccin dans le protocole de prévention.

La missive présidentielle réaffirme le fait que face à la campagne de vaccination qui se déroule dans plusieurs pays, Madagascar « a privi­légié la posture de l’observation ».