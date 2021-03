Projet Tana-Masoandro – Les terrains privés déclarés d’utilité publique

La nouvelle ville de l’Ouest sera construite à Imerintsiatosika. Elle sera bâtie sur une superficie de 982 hectares.

L’État oeuvre actuellement sur les procédures administratives portant sur le projet TanàMasoandro. Le conseil des ministres du mercredi a fait savoir que l’État dispose déjà de 747 hectares de terres et 235 hectares seront retranchés sur les terrains privés. « La décision du conseil n’est qu’une déclaration. L’utilité publique est en phase de préparation. Le décret la régissant n’est pas encore sorti », indique une source proche du dossier.

Le projet Tana-Masoandro sera installé sur une vaste superficie de 982 hectares à Imerintsiatosika. Les techniciens sont à pied d’œuvre pour mener les enquêtes nécessaires sur terrain. Les enquêtes commodo et in commodo ont déjà été réalisées l’année dernière. Cette démarche signifie, selon toujours notre source, que « les résultats des études sur la situation réelle des propriétés concernées et les détails sont bien répertoriés, à l’instar des écoles, des tombeaux, des champs et de toutes les pièces qui y sont construites ».

Cependant, certains propriétaires de terrains privés concernés émettent leur crainte sur la transparence de la gestion du projet.

Indemnisation

« Nous ne nous opposons pas au développement, nous voulons que nos terres ne soient pas touchées. Nous souhaitons que le projet soit bâti sur le domaine public et qu’on nous laisse vivre sur nos propriétés héritées de nos ancêtres », sollicite un père de famille. Les procédures sur les études d’impacts environnement aux se poursuivent à Tsimahabeomby. Certains propriétaires de terre se plaignent qu’ils ne sont pas au courant de l’organisation menée par les autorités. Tandis que les autres veulent être informés de la suite des procédures administratives en cours.

En termes d’expropriation comme dans tout projet qui nécessite la démarche administrative, les règles de l’indemnisation des concernés sont déjà fixées par la loi. « Le cas de la nouvelle ville d’Imerintsiatosika est régi par cette loi. Une commission spéciale se chargera de la prise en charge des propriétaires », poursuit notre source.