Interview exclusive de Joelle Andrianarijaona, directrice générale d’Inclusiv Academy: Inclusiv Academy accompagne ses apprenants jusqu’à leur insertion professionnelle

Après la création d’ISIKA, une plateforme e-learning intelligente, un centre de formation professionnelle, Inclusiv Academy, voit le jour. Il dispense une formation intensive de six mois à toute personne de niveau Bac+4 pour son insertion sur le marché du travail.

Inclusiv Academy existe depuis moins d’un an, pouvez-vous nous en dire plus ?

La première étape a été de travailler sur l’ingénierie pédagogique co-construite avec les futures entreprises recruteurs pour s’adapter au contexte et au public local. Des équipes expertes ont rejoint le projet par la suite. J’entends par là les équipes pédagogiques et les supports. Nous avons emménagé dans nos locaux fin septembre. Nous nous sommes équipés de matériel informatique et pédagogique adéquat pour le bon déroulement de la formation. Chaque apprenant a son poste de travail autonome. Malgré les difficultés au quotidien (embouteillages, coupure d’électricité et connexion internet instable), à trois mois du début de la formation, nous sommes fiers d’affirmer que nos stagiaires sont au même niveau que les stagiaires formés à ISIKA. Ceci prouve la performance de notre équipe pédagogique. Tout commence par la création d’ISIKA en janvier 2018 à Paris, c’est également une école de reconversion aux métiers du numérique. Elle développe une plateforme e-learning intelligente. Ce premier projet visait à étendre la formation et en faire bénéficier les jeunes malagasy. Inclusiv Adademy existe officiellement à Madagascar depuis octobre 2020. Nous avons accueilli notre première promotion le 8 décembre 2020

Qu’est-ce qui vous différencie d’autres centres de formation dans le même domaine ?

Tout d’abord, la durée de notre formation intensive est de six mois. Ce qui est un gros avantage pour des personnes qui souhaitent faire une reconversion professionnelle. Le choix pour notre formation permet au bénéficiaire d’éviter de repartir sur un cycle académique long, surtout s’ils ont déjà un Bac +4 ou plus. Ensuite, l’acquisition de compétences est basée à la fois sur le savoir-faire et le savoir-être. Nous accompagnons nos apprenants jusqu’à leur insertion professionnelle. Inclusiv Academy organise des Job Dating pour présenter les apprenants aux recruteurs. Et enfin, nous sommes experts de la réorientation professionnelle.

Quel est le niveau requis pour les participants ?

Notre formation convient à toute personne qui a un niveau Bac +4 et plus, toutes filières confondues. Des profils exceptionnels de niveau inférieur, à fort potentiel, peuvent rejoindre le programme car nous privilégions la diversité dans nos promotions.

Compte tenu des frais d’inscription, que peuvent escompter les bénéficiaires de votre formation ?

Notre objectif principal, et ce à quoi nous travaillons au quotidien, est leur insertion sur le marché du travail. Dès leur prise de poste, ils sont directement opérationnels. Nos formateurs accompagnent les bénéficiaires pendant toute la durée de la formation pour atteindre cet objectif d’employabilité. Les contenus des formations sont axés sur la technique, les méthodologies de gestion de projet, le savoir-être en entreprise et les techniques de recherche d’emploi. Au cours de la formation, chaque apprenant bénéficie de support théorique, renforcé par de la pratique dans de situations réelles. À la fin de la formation, ils présenteront devant les entreprises partenaires une application numérique.

Quels types de responsabilités assureront-ils en entreprise ?

Dans leur futur métier, ils seront en étroite collaboration avec le client, ils définiront avec lui ses besoins par l’assimilation de ses processus métiers et par l’analyse de l’existant en établissant un cahier des charges. Ils seront ensuite amenés à concrétiser le projet par la conception et la programmation du logiciel avec les technologies appropriées. Enfin, ils assureront les conceptions de plan de tests, les débogages et les formations utilisateurs lors de la recette client avec la mise en exploitation du logiciel lors de la recette finale. Ce programme consolidera leurs compétences métiers, essentielles à leur nouvelle carrière professionnelle, telles que la gestion de projet, l’agilité et la prise de parole en public. En plus de leur introduction dans les métiers du numérique, la formation leur assurera une employabilité durable.

Votre première promotion sortira bientôt. Quel bilan tirez-vous de ce premier trimestre ?

En premier lieu, nous pouvons dire que nous sommes fiers de nos premières réalisations. Nos stagiaires sont de véritables « commandos ». Malgré les difficultés du quotidien, ils ont pu acquérir les compétences attendues à ce stade de la formation, ceci grâce à un encadrement exigeant et bienveillant de nos formateurs accompagnateurs. Le bilan, nous l’avons dit précédemment, nos apprenants suivent le même rythme et sont au même niveau que ceux du centre « Isika » basé à Paris. À ce stade de la formation, les entreprises partenaires les observent déjà en vue de leur proposer un poste à la fin de la formation.

Vous faites bénéficier vos apprenants de la formation à distance par des experts internationaux, comment cela se gère-t-il ?

À la base, ces experts devaient venir à Madagascar pour intervenir dans les formations. Avec la situation sanitaire actuelle, cela n’a pas pu se faire, nous avons donc switché sur un distanciel. Nos stagiaires viennent tous les jours à l’école car la formation se déroule en présentiel. Mais une partie de la formation est dispensée à distance par des formateurs basés en Europe, en Afrique et en Asie. Avec les outils de visioconférences, ces formations se passent très bien … quand il n’y a pas de problème de connexion internet ! Nous reconnaissons la faculté d’adaptation à la fois des formateurs et des apprenants.

Comment fait-on pour intégrer votre centre de formation ?

C’est très simple ! Vous avez deux options. La première est de suivre notre page Facebook et vous inscrire en message privé pour assister gratuitement à nos réunions d’information. La deuxième option est d’intégrer directement notre processus de sélection en nous envoyant votre CV par email ou sur notre site internet.