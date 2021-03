Filière crevette – Retard de l’ouverture de la pêche dans le Boeny

Une centaine de personnes, représentant les mille six cents marins et le personnel à terre dans le secteur de la pêche crevettière à Mahajanga, s’est rendue à la direction régionale de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche et au siège du gouvernorat de la région Boeny, hier matin. L’objectif de ces délégués est de réclamer la réouverture de la pêche face à la fermeture de la filière depuis le mois de novembre, décrétée par le ministère de tutelle. Normalement, la fermeture aurait dû prendre fin depuis le début du mois de mars, mais jusqu’à maintenant elle est toujours maintenue.

« Plusieurs bateaux de pêche sont cloués au port depuis le début du mois de mars. Le MAEP est en train de concocter la réforme de la filière, c’est pourquoi la campagne n’est pas encore ouverte. Or, il est surprenant de trouver des quantités considérables de crevettes sur différents marchés de Maha­janga, et même à Antananarivo où il est vendu via Facebook. Le ministère doit se prononcer très vite car nos familles et les risquent de sombrer », demande leur porte-parole .

Les opérateurs voient venir une récession accompagnée de tous les désagréments que cela engendre, à savoir chômage technique, plan social, etc. Les mille six cents marins et le personnel à terre ainsi que leurs familles sont nécessairement impactés.