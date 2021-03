Épidémie – Une nouvelle forme de la maladie à coronavirus?

Une hausse des nouveaux cas et des formes graves est constatée. Le ministre de la Santé publique révèle quelque chose de nouveau sur l’épidémie.

Déclaration inquiétante du ministre de la Santé publique, le professeur Hani­trala Jean Louis Rakotovao, hier. « La recrudescence de la maladie à coronavirus est apparue plus tôt, par rapport à 2020. Les symptômes de la maladie sont assez sévères. Les formes graves sont nombreuses. Des personnes qui présentent les symptômes du coronavirus ont un résultat négatif au test de dépistage du coronavirus ». Telles sont les spécificités de cette nouvelle recrudescence de la maladie, selon le ministre de la Santé publique, hier. Le bilan épidémiologique de ces derniers jours, confirme ce qu’il a énoncé.

À la date du 17 mars, cent soixante-treize nouveaux cas sont confirmés positifs au coronavirus. En 2020, les premiers cas n’ont été confirmés que le 20 mars. Les formes graves augmentent dans les hôpitaux: cent quatre cas sont répertoriés, la plupart se trouvent à Antana­narivo, le reste se situe dans les autres régions comme à Antsinanana ou à Boeny.

Les décès liés au coronavirus haussent, également. Une personne est décédée dans la région Atsinanana, rapportant, ainsi, à trois cent trente-huit les personnes décédées. Quatre vingt patients sont déclarés guéris, à la date du 17 mars. Neuf cent onze suivent des traitements. Le taux de positivité est de près de 12%. Cent soixante-treize personnes sur les huit cent soixante-trois tests effectués ont été confirmés positifs, le 17 mars.

Protocole inchangé

S’agit-il de la nouvelle variante du coronavirus ? Les symptômes de la maladie ont-ils changé ? Personne ne les confirme. Dans les hôpitaux, le protocole de traitement des cas graves n’aurait pas changé.

D’autant plus que le ministre de la Santé publique a affirmé, il y a quelques jours, que le virus mutant de la covid-19 ne circule pas encore à Madagascar. Des analyses effectuées sur une soixantaine de tests auraient affirmé la non-existence de la nouvelle variante de la covid-19 à Madagascar. Toutefois, cette déclaration du ministre de la Santé publique sur les spécificités de la covid-19 de 2021 est préoccupante.

En tout cas, si on veut éviter de contracter le virus, il faut appliquer les gestes barrières. Porter un masque qui couvre bien le nez et la bouche et qui doit être remplacé toutes les quatre heures. Respecter la distanciation physique de un mètre. Laver les mains avec du savon.