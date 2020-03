Taekwondo – Formation : Rivo et Andry certifiés coaches level 1

Deux techniciens de la Grande île, le directeur technique national Rivo Rakotobe et l’entraîneur du club ATF Atsinanana, Andry Harilala Randriamihamison, viennent de suivre une formation pour les coaches au Sénégal les 13 et 14 mars.

Ils sont de retour au pays depuis mardi. Ils ont tous les deux obtenu le certificat de coach World taekwondo (WT) niveau 1 à l’issue des deux jours de cours. La Fédé­ration mondiale a mis en place une structure de cours de certification des coaches à trois niveaux.

«Différents thèmes ont été abordés durant les deux jours, comme l’histoire, la culture, l’administration du WT, les règles de compétition, la gestion du combat, la partie médicale et antidopage et le système de scoring avec les plastrons électroniques », résume Rivo Rakotobe sur le contenu de la formation. Les coaches niveau 1 peuvent coacher à toutes les compétitions internationales reconnues par la Fédération mondiale, y compris les championnats continentaux et les événements G1 et G2.

Ces techniciens malgaches pourront plus tard poursuivre aux niveaux supé­rieurs. Les coaches niveau 2 peuvent, pour leur part, coacher aux championnats WT tels que les championnats du monde seniors, juniors, cadets, poomsae, Grand Prix et Grand slam. Et les coaches niveau 3, le plus haut niveau, sont éligibles pour coacher aux Jeux olympiques d’été et aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Quatre vingt dix huit coaches issus de dix sept pays africains ont participé à la formation.