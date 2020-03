Pandémie – L’État en croisade contre le covid-19

Les ministres battent le pavé dans la campagne de prévention contre le covid-19. Même la Première dame s’y met en sensibilisant au lavage des mains avec du savon.

Tous au front. Branle-bas de combat au sommet de l’État pour préserver le pays d’une invasion du coronavirus. Tous les efforts étatiques sont, visiblement, concentrés à éviter que la pandémie gagne Madagascar.

Le ton a été donné par Andry Rajoelina, président de la République, qui a convoqué deux conseils des ministres spéciaux pour discuter des mesures à prendre afin de prévenir d’une contamination au covid-19. Suite au second conseil des ministres spécial, mardi, des membres du gouvernement sont sur le pied de guerre. La réunion a établi des directives précises à appliquer durant la période de trente jours, où la Grande île se met en « confinement ».

Plusieurs ministres ont ainsi multiplié les descentes sur terrain, hier, pour suivre l’application des mesures étatiques. Les ministres de la Sécurité publique, des Transports et de la Santé publique, par exemple, se sont rendus à l’aéroport d’Ivato pour voir l’effectivité des contrôles sanitaires et du placement en quarantaine des voyageurs fraichement débarqués de l’étranger. Premier concerné, le ministre de Santé publique, le Pr Ahmad Ahmad, a même enfilé une tenue de protection individuelle pour diriger les opérations.

Reflexe basique

Le ministre Ahmad était déjà à Ivato, dans la nuit de mardi, pour surveiller le déroulement des mesures au débarquement. Joël Randriamandranto, ministre des Transports, du tourisme et de la météorologie, est aussi constamment sur le front. Responsable du département tourisme, il doit également gérer le choc de la crise épidémiologique sur ce secteur économique. Dans leur domaine respectif, quelques ministres s’activent pour prendre part à la campagne de prévention. Même les plus discrets sortent de l’ombre.

Accompagné d’un agent de la santé, le contrôleur général de police Rodellys Randrianarison, a pris part à une visite inopinée chez une personne en confinement individuel à domicile, en fin d’après-midi. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de la Sécurité publique était au côté de ses homologues, la ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanant, Lantosoa Rakotomalala, et du général Richard Ravalomanana, secrétaire d’État à la gendarmerie nationale, dans la lutte contre les spéculations.

Relativement discret, Andriamanohisoa Ramaherijaona, ministre de la Poste, des télécommunications et du développement numérique, a fait une sortie médiatique, hier. Il a évalué la réactivité et l’efficacité du « call center », chargé de traiter les appels au n° d’urgence 910, à Andranomena. Djacoba Tehindrazanarivelo, ministre des Affaires étrangères, lui a pris part à une visioconférence devant définir une stratégie commune face au coronavirus, pour les pays membres de la Communauté des États d’Afrique austral (SADC).

Rijasoa Andriamanana, ministre de l’Éducation nationale, et Elia Béatrice Assoumacou, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont, pour leur part, mené des opérations de sensibilisation dans les écoles, et à l’Université d’Antananarivo. Mialy Rajoelina, Première dame, apporte, également sa contribution à la prévention. Par le biais d’un challenge lancé sur les réseaux sociaux, elle mobilise sur le reflexe basique du lavage des mains avec du savon.