Mise en quarantaine – Des étrangers et des Malgaches confinés à Vontovorona

À l’écart du monde. Nous arrivons devant le Complexe culturel et sportif de la Caisse nationale de la prévoyance sociale (CNaPS) à Vontovorona, hier après-midi, après une heure et demie de route, dont une quinzaine de minutes sur une route accidentée. Un agent de sécurité nous accueille, avec un masque qui lui couvre le nez et la bouche. « Que puis-je faire pour vous ? », nous demande-t-il. Nous nous présentons à lui et lui indiquons le motif de notre visite. Il retourne à l’intérieur pour aviser son supérieur et d’autres responsables présents sur les lieux. Ils portent tous des cache-bouches. L’agent de sécurité revient et nous dit : «Nous sommes désolés, vous ne pouvez pas entrer ici. Aucun responsable ne peut discuter avec vous ».

Nous tentons d’observer de loin ce qui se passe à l’intérieur. Des étrangers, notamment, des Européens, et des Malgaches se regroupent sur un petit chalet, avec des boissons à leurs tables. Vraisemblablement, une ambiance calme, paisible et joviale, y règne. L’un d’eux, une Malgache, nous fait des signes de la main, pour nous inviter à les rejoindre, en nous présentant les boissons. Nous restons à l’extérieur.

Neuf personnes sont en confinement à cet endroit, selon une source. Elles y auraient débarqué, hier à 2 h du matin. Ce sont des passagers en provenance de l’Europe, un des continents les plus frappés par le coronavirus. Ils sont arrivés à l’aéroport international d’Ivato, dans la nuit du mardi au mercredi. Selon les instructions de l’État, tout individu en provenance de l’étranger doit être mis en quarantaine pendant quatorze jours, afin de prévenir l’importation du coronavirus à Madagascar. Les personnes qui ne sont pas domiciliées à Antananarivo, dont les étrangers ou les personnes habitant dans les provinces, peuvent être hébergées dans ce Complexe de la CNaPS qui se trouve à 27 km au sud-ouest de la capitale. Ce complexe pourrait accueillir jusqu’à soixante personnes. Une cinquantaine de personnes sont prévues arrivées là-bas, hier soir. Dix sept hôtels ont déjà accepté de recevoir des personnes à confiner, selon le rapport du conseil des Ministres spécial du mardi.