Maternité Sainte Fleur – Augmentation de couveuses pour les bébés prématurés

Davantage d’enfants prématurés seront pris en charge au Pavillon Sainte Fleur à Anosy prochai-nement. La soirée organisée mardi dans le local de la maternité a été dédiée à la promotion de l’extension de la néonatologie. La maternité possède actuellement huit couveuses et quatre berceaux. L’Ordre de Malte finance cette extension à hauteur plus d’un milliard d’ariary permettant d’augmenter la capacité d’accueil jusqu’à vingt-trois bébés prématurés. Une tombola a été organisée pour appuyer la maternité dans son projet d’achat de couveuses par les différents partenaires et amies de la maternité. Cet événement clôture également la célébration du 20e anniversaire de la maternité Sainte Fleur. « Nous accueillons des bébés qui font moins d’un kilo. Ce sont des grands prématurés qui ont besoin d’aide respiratoire et suivis 24 h sur 24h. Des sages femmes et des aides soignants sont là régulièrement pour les aider à grandir d’une part, et pour s’occuper de tout ce qui touche leurs voies respiratoires. Il y a une forte demande à Madagascar et surtout à Tanà, il n’y a pas beaucoup d’accueil de bébé de ce genre dans la capitale », affirme Eric de La Rochefoucauld, directeur de cette maternité. Trois cent cinquante bébés prématurés ont séjourné dans la maternité en 2019. Les bébés restent cinq jours à un mois selon l’évolution de leur santé.