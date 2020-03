Commune urbaine d’Antsirabe – Accouchement difficile du budget

Le conseil municipal de la Ville d’Eaux procède à l’ajustement du budget communal. Mais celui-ci tarde à être adopté.

Après onze jours de réunion pour l’amendement du budget communal, les membres du conseil municipal d’Antsirabe ne sont pas encore arrivés à finaliser son étude et son amendement. Or, il ne reste plus que quatre jours avant la clôture de cette session de quinze jours.

L’exécutif de la commune urbaine d’Antsirabe, dirigé par le maire Honoré Rasamimanana, attend avec impatience cet amendement sur lequel sont basées les activités communales, et il affirme ne pouvant rien initier alors que de nombreux travaux d’urgences doivent être effectués. Par ailleurs, le personnel de la municipalité d’Antsirabe qui n’a pas pu être payé régulièrement craint également que la prise de décision tardive des conseillers municipaux ne lui porte encore préjudice.

« Les séquelles des quatorze mois de salaire impayé nous rongent encore. Le retard excessif de payement mensuel se présente déjà à cause de la mauvaise organisation et le malentendu entre l’exécutif et les conseillers », se lamente un agent municipal de la ville d’Antsirabe.

À la loupe

De leur côté, quelques conseillers municipaux ont annoncé, hier, l’avancement des discussions. Ils ont promis de finaliser le budget à la fin de cette semaine. « La majorité d’entre nous s’est mise d’accord sur la révision détaillé de ce budget communal afin d’éviter la répétition des problèmes comme ce qui s’était produit avant. Nous nous efforçons ainsi de réviser point par point le budget prévisionnel qui nous est proposé », note Armando Razakarivo, conseiller municipal issu du TIM.

Il n’a pas manqué d’exprimer les soucis de son groupe. « On a remarqué une baisse excessive sur les recettes prévues. Par exemple, les recettes envisagées pour les fêtes pascales sont réduites de moitié par rapport à celles de l’année dernière », poursuit-il.

Des remarques suivies de demandes de révision sur la gestion des infrastructures communales, comme les toilettes publiques et les panneaux publicitaires, ainsi que le volet social des agents de la commune sont aussi apportées au cours de cette session budgétaire.