Industrie – La remise en marche de l’usine Magrama réclamée

Au troisième jour de son déplacement dans l’axe sud, le ministre Edgard Razafindravahy était hier à Manandriana, Fianarantsoa, Ihosy et notamment à Ambatofinandrahana où il a visité l’usine Magrama.

Rayé dans la carte. Des blocs de granite prêts à être éparpillés ici et là, c’est ce qui reste de l’usine de la société Magrama (Marbre et granite de Mada­gascar) à Ambatofinandra­hana. Un fleuron de l’industrie de la région Amoron’i Mania qui a cessé toutes ses activités depuis 2013. La députée élue dans ce district, Christine Razanamahasoa, et présidente de l’Assemblée Nationale, a accueilli la délégation menée par le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindra­vahy, en déplacement dans l’axe sud.

Elle a piloté l’équipe vers les décombres de l’usine. « Cela fait longtemps que nous attendons la descente d’un ministre de tutelle. Aujourd’hui est un grand jour pour nous car nous comptons beaucoup sur vous pour l’avenir de l’usine », selon la présidente de l’Assemblée Nationale, Christine Razanamahasoa qui a également réclamé la remise en marche de la société Magrama.

La population d’Ambato­finandrahana est fière d’avoir la richesse minière dans son village et demande que la société Magrama reprenne ses activités. Outre la mise en place des zones pépinières industrielles ou « taninketsa indostrialy », le ministre Edgard Razafindravahy n’est pas indifférent sur les grandes sociétés comme Magrama.

Ravitaillement Vary Tsinjo

« Des stratégies ont été mises en place pour la réouverture de l’usine pour la fierté d’Ambatofi­nandrahana et pour créer des emplois à la population. Le ministère est prêt à trouver des parte­naires », a déclaré le ministre.

Après Ambatofinandra­hana, le périple du ministre Edgard Razafindravahy se poursuit dans les districts de Manandrina, Fianarantsoa et Ihosy. Outre la promotion des zones pépinières industrielles, il a également apporté son soutien à la population après le passage des cyclones. La visite incluait aussi le ravitaillement de chaque district du Vary Tsinjo ainsi que le contrôle de la disponibilité et des prix de produits de première nécessité sur les marchés. À Ihosy, il a été accompagné par le ministre de la pêche et de l’économie bleue, Tsimanaoraty Paubert Mahatante ainsi que le député élu à Betroka, Nicolas Randrianasolo. « À partir de ce jour (ndlr hier), la population d’Ihosy peut acheter le riz à 600Ar le kapoaka. Nous mobilisons tous les moyens pour que Ivohibe et Iakora aient prochainement leur quota », précise le ministre.