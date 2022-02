Audit financier – La Cour des Comptes ausculte le Fonds-Covid 2020

La gestion du Fonds-Covid 2020 a soulevé de violentes critiques de la part des membres de la société civile et de l’opposition. La Cour des Comptes se pose en arbitre impartial et objectif.

Il était temps. La Cour des comptes a bel et bien « ficelé » ses analyses souveraines et détaillées sur les différents tableaux de répartition, comme on dit en comptabilité analytique d’exploitation, des diverses aides financières venues de tous les horizons, afin de répondre aux défis de la crise sanitaire, générée par la propagation du coronavirus. Accompagnés par des interprétations appropriées. « Pour des raisons techniques, ces conclusions pour l’exercice 2020 ne sont pas encore mises en ligne », tenait à préciser son président Jean de Dieu Rakoton­drami­hamina, contacté au téléphone, attaché comme il est aux dogmes et principes de la transparence. Aussi, le dossier de 68 pages restent à décrypter.

Ceux qui attendaient que la Cour des comptes aille jusqu’à accabler les autorités par des cascades de diatribes, entrecoupées de remar­ques désobligeantes, après les divers scandales jetés e pâture, comme l’achat dans des conditions nébuleuses d’écrans plats surdimensionnés, ont été quelques peu déçus. Elle s’est contentée de distribuer des bonnes notes bien mesurées ici et là, tout en laissant au passage des recommandations des plus judicieuses aux tenants du pouvoir.

En page 28, par exemple, après de multiples introspections sous toutes les coutures des flux financiers, elle arrive aux conclusions suivantes. « Tous les décaissements sont conformes eu égard aux dispositions des protocoles. Toutefois, la Cour a noté que pour certains fonds, ils sont restés un certain moment dans le compte en devises du Trésor, malgré que le financement soit mobilisé pour faire face à une situation d’urgence. La conversion de ces fonds sera en fonction de la situation de la trésorerie de l’État, mais que la Cour n’aurait pas apprécié dans le cadre de la présente mission ».

Si toutes les donations bi et multilatérales et même particulières ont été passées au peigne fin, il a été remarqué une mention particulière sur la Facilité de crédit rapide, FCR, accordée par le Fonds monétaire international, FMI. Qui a décaissé en deux tranches 337, 9 millions de dollars. Il s’agit d’un appui financier sans conditions préalables. Une exception par rapports aux pratiques usuelles du FMI. De nombreux pays confrontés aux conséquences nuisibles du coronavirus sur la vie économique et financières ont eu cette largesse inhabituelle.

Pertinence des travaux

Lors de la présentation du Rapport public 202O de la Cour des comptes le 10 décembre dernier à la Cour suprême à Anosy, des diplomates présents, en off, ont félicité la pertinence des travaux effectués. Mais ils ont aussi regretté que « l’audit sur le Fonds-Covid n’ait pas fait l’objet d’une publication. Comme les autres préoccupations des finances publiques ». L’ordre de mission pour cette opération a été daté du 22 février 2021. Ce qui laisse penser à des observateurs aux longues jumelles, qu’au 10 décembre 2021, tout aurait été déjà emballé mais un ordre venu de nulle part aurait empêché sa divulgation en public.

Alors, la question se pose d’elle-même. Cette mise en condition effectuée par la Cour des comptes serait-elle un signal fort destiné à rassurer les membres du Conseil d’administration du FMI qui devraient décider sur l’octroi des 69 millions de dollars, second tranche de la Facilité élargie de crédit, FEC, d’un montant total de 312 millions de dollars, accordés le 30 mars 2020 ? En tout cas, il s’agit d’un geste de bonne volonté que les bailleurs de fonds et de partenaires techniques et financiers affectionnent. Soucieux qu’ils soient de l’utilisation de leurs contributions multi facettes dans la lutte contre la pandémie. Même si tout s’est fait au nom de l’entraide humanitaire à l’échelle planétaire.