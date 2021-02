Manif à Ambohijatovo – Les marchands en quête de quiétude

Les marchands d’Ambohijatovo se préparent à tout. Demain, sauf changement de dernière minute, les députés de Tiako i Madagasikara vont présenter leur rapport d’activités à la population d’Antananarivo sur la place de la démocratie. Les opposants ne comptent pas annuler la rencontre malgré les différentes réactions et autres mesures dissuasives. Pour les bouquinistes d’Ambohijatovo et les marchands occupant des stands au marché de légumes, une telle manifestation politique n’a rien d’exceptionnel. Ils sollicitent, toutefois, la quiétude pour que les activités économiques sur cet axe puissent continuer.

Le samedi est un jour faste pour les commerçants. En temps normal. « Si les manifestants ne sont pas violents, nous pourrons ouvrir nos stands et continuer nos activités. Si des échauffourées étaient inévitables, nous n’aurons d’autre choix que de fermer les portes jusqu’à ce que le calme revienne», explique un bouquiniste.

Se relevant difficilement de la crise sanitaire, les commerçants des environs d’Ambohijatovo voient leur situation stagner. « Les activités ne décollent pas. Et la situation n’était déjà pas reluisante avant la Covid-19. On peut dire que nous sommes encore dans la crise. Mais il s’avère impossible d’empêcher les politiciens de venir ici. Alors on compte sur les forces de l’ordre pour nous protéger», indique un sérigraphe.

Ambohijatovo est un lieu de rencontre en matière de loisirs et de business, mais la présence de la place de la démocratie fait aussi du site un endroit stratégique pour des évènements politiques. Actuellement, l’image d’Ambohijatovo est en pleine métamorphose. Comme l’a annoncé le maire d’Antananarivo, Naina Andriantsitohaina, la construction en vue de transformer la vaste superficie en un parc d’attractions démarre bientôt.