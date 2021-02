Les séries à ne pas manquer en 2021

À chaque année ses séries incontournables à visionner depuis le confort de son logement !C’est un fait, depuis plusieurs années déjà, les créations du petit écran se donnent de plus en plus les moyens de rivaliser avec le cinéma. Que voussoyez fans de contenus comiques, dramatiques, de thriller ou encore de science-fiction, les propositions en matière de séries ne manquent pas pour vous occuper jour après jour et selon vos humeurs. Alors que la qualité des séries produites actuellement ne fait que progresser, découvrez quelques nouvelles créations qui promettent de devenir cultes et immanquables au cours des mois à venir.

It’s a Sin

Série britannique d’une seule saison diffusée actuellement au Royaume-Uni sur Channel 4, It’s a Sin est née de l’imagination de Russel T.Davies, déjà producteur de l’excellente série Years and Yearsen 2019. L’intrigue est simple à résumer : on suit un groupe de jeunes amis gays évoluant dans la vie et dans la ville de Londres au cours des années 1980. Des années 1980 qui voient peu à peu un virus se propager dans la communauté homosexuelle et chambouler la vie des protagonistes.

La série a borde avec beaucoup de justesse un sujet dramatique qui reste finalement encore trop peu méconnu. Elle est extrêmement poignante :vous êtes prévenu(e)s, vous risquez fortement de verser quelques larmes pendant votre visionnage, peut-être même à chaque épisode ! Mais, paradoxalement, le programme véhicule également un fort sentiment d’amour et de joie. It’s a Sin est une courte série composée de cinq épisodes qui se démarque par son intensité, quelles que soient les émotions ressenties.

Lupin, dans l’ombre d’Arsène

Pour l’année 2021, Netflix a fait le pari de rendre hommage au célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin en misant sur Omar Sy, qui incarne dans le programme Assane Diop, un gangster des temps modernes se battant pour rétablir la vérité sur la mort de son père et sur le vol d’un précieux collier dont il avait été accusé à tort. C’est au mois de janvier 2021 que la première partie de la série a été dévoilée, avec un énorme succès au rendez-vous dès le départ pour la fiction française.

À tel point d’ailleurs, que les ventes du roman original, « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur » de Maurice Le blanc, ont explosé le mois dernier. La seconde partie de Lupin, dans l’ombre d’Arsène, toujours réalisée par Hugo Gélin et Ludovic Bernard, sera dévoilée au cours de l’été. Et on vous parie que vous aurez du mal à patienter si vous vous lancez dans le programme, tant il est haletant et enthousiasmant.

Your Honor

Dans Your Honor, série en 10 épisodes actuellement diffusée par Canal Plus, Michael Desiato, interprété par Bryan Cranston (connu pour son rôle dans Breaking Badnotamment), est un juge qui ne jure que par les valeurs d’honnêteté et de droiture, jusqu’à ce qu’il se transforme en roi du bluff capable de concurrencer les plus grands champions du genre, de Phil Ivey à Tom Dwan, à l’exception près que, dans la série, ce n’est pas à une table de poker que le héros joue avec les mensonges…

En fait, si le protagoniste se met à multiplier les mensonges et les coups de poker, c’est uniquement pour protéger son fils. Un fils qui a eu le malheur de renverser par accident le fils du patron de la mafia locale et de s’enfuir sans lui venir en aide. Parfaite pour ceux et celles qui adorent les drames et les thrillers, la série vous tiendra en haleine épisode après épisode, en multipliant les retournements de situation et les moments d’angoisse devant l’écran.

WandaVision

Une autre série qui fait beaucoup parler d’elle actuellement, c’est WandaVision, disponible sur Disney+ depuis le mois de janvier 2021. Dans ce programme produit par Marvel Studios, on retrouve dans les principaux rôles Elizabeth Olsen et Paul Bettany qui reprennent leurs rôles respectifs des films Avengers, à savoir Wanda et Vision. Si le programme nous replonge dans le monde des superhéros de Marvel, le ton utilisé est complètement détonant : entre sitcom et série fantastique, il nous fait découvrir Wanda et Vision dans une chimère où rien ne se passe comme ils voudraient/pourraient le croire. Et c’est particulièrement bien réussi, épisode après épisode !

En marge de ces nouveautés et d’autres créations à venir, quelques séries fortes du moment reviendront pour une nouvelle saison dans le courant de l’année. C’est notamment le cas de La Casa de Papel, The Handmaid’s Tale, Stranger Things et, peut-être, Peaky Blinders, dont le tournage de l’ultimesaison a débuté il y a quelques semaines. Bref, vous l’aurez compris, si vous aimez les séries, vous risquez d’avoir de nombreuses raisons de passer du temps devant votre écran en 2021 !