Football – Barea # mena : Le nom du stade tarde à sortir

Le stade qui abritera le match entre Madagascar et le Niger n’a toujours pas été déterminé. Le délai fixé par la CAF a expiré lundi dernier.

Où se jouera la confrontation entre les Barea et le Mena ? La réponse tarde à venir. Or, le délai fixé par la CAF est dépassé depuis quatre jours. En effet, le pays qui évolue à domicile doit communiquer le nom du stade 45 jours avant la date.

La rencontre entre Mada­gascar et le Niger, comptant pour les éliminatoires de la CAN, est prévue le mardi 30 mars. En d’autres termes, le délai est expiré depuis lundi dernier. Le choix de l’enceinte était à l’ordre du jour de la réunion du comité exécutif de la Fédération Malgache de Football, hier. Mais il semble qu’il y ait un blocage.

Concernant Mahamasina, les travaux battent leur plein actuellement. Mais est-ce que le stade Barea sera prêt à temps par rapport aux critères énoncés par la FIFA et la CAF ? Difficile à dire vu le timing serré et vu le niveau d’exigence des instances internationales. Une pelouse provisoire y a été aménagée notamment et l’élévation des gradins est en cours.

Du côté de Toamasina, des ajustements s’imposent au stade Barikadimy. Pas de souci au niveau du gazon. Par contre, les autres installations nécessitent des améliorations, comme les sièges des tribunes par exemple, d’après les recommandations de la Confédération.

Préjudices

Une autre alternative a été évoquée dernièrement, à savoir Vontovorona. Cepen­dant, le complexe de la CNaPS ne dispose pas de projecteurs remplissant les conditions établies par les instances internationales. Or, les matches doivent débuter à 16h, 18h ou 21h depuis 2019. En d’autres termes, les éclairages doivent afficher une puissance suffisante pour ces nouveaux horaires.

La Grande île doit prendre une décision de toute urgence. Sinon, la CAF le fera à sa place. Et s’il n’y a pas de stade disponible, possédant des infrastructures correspondant aux normes, la Confédération pourrait purement et simplement délocaliser l’affiche ailleurs. Imaginez alors les préjudices subis par la sélection malgache, si elle était amenée à jouer dans un autre pays.

Madagascar à la 94e place mondiale

Le classement mondial de la FIFA a été mis à jour hier. Madagascar demeure au 94e rang planétaire. Au niveau africain, la Grande île occupe la 21e position. Les rencontres du mois de mars, à savoir le déplacement en Éthiopie et la réception du Niger, influenceront grandement le futur classement. « Nous ferons tout pour réaliser une belle progression. Objectif 87e », espère le sélectionneur Nicolas Dupuis à ce propos.