Coronavirus en milieu scolaire – Des enseignants auprès du LMA passent au test

Après la découverte de cas de coronavirus au niveau du lycée moderne d’Ampefiloha, le personnel enseignant a passé des tests de Covid-19.

À la suite de cinq cas confirmés de Covid-19 au lycée moderne Ampefiloha, une partie du personnel enseignant est passée au test avant-hier. Le personnel enseignant et administratif au sein du LMA compte deux cent trente-sept membres. Soixante-trois personnes s’y sont soumis. « Ces enseignants ont demandé à faire des tests et des prélèvements afin de se rassurer. Mercredi, une équipe de médecins est venue réaliser ces tests », indique une source auprès du ministère de l’Education nationale. Les résultats sont attendus samedi ou au plus tard, lundi.

En attendant les résultats des tests, ces enseignants ne pourront pas dispenser de cours, lesquels ont été suspendus mercredi. Hier pourtant, la majorité des élèves s’est rendue à l’établissement. « Certains enseignants dispensent encore des cours malgré la situation », indique un lycéen en classe de seconde au niveau du LMA. Les élèves eux aussi, continuent d’aller au lycée, mais beaucoup ont dû rentrer en raison de l’absence de certains enseignants.

Protocole sanitaire

La demande des responsables a été annoncée à la suite de la découverte de trois lycéens infectés, un enseignant et un personnel administratif. Les parents quant à eux, font part de leur tracas sur cette situation. Certains enseignants demandent la désinfection du lieu et la suspension des cours pour 72h. « Nous sommes inquiets face au risque de propagation du virus au niveau des élèves et des enseignants. Pour nous, il est important de pouvoir rassurer les élèves. Mais également de voir l’aspect préventif pour tous. On craint le pire », indique un parent d’élève interrogé.

Les cours se poursuivent pour quelques classes de ce lycée. Dans la mesure où des cas de coronavirus seront détectés auprès des établissements scolaires, le protocole sanitaire sera déclenché. Il s’agit, selon l’explication, de procéder à la désinfection des lieux, d’isoler les malades afin d’éviter tout contact avec les élèves. Et c’est la même chose pour le personnel enseignant.