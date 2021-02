Antsiranana – Le SAR fait peau neuve

Le Service d’adaptation et de rééducation du CHU de la Place Kabary à Antsiranana vient d’être réhabilité et agrandi. L’inauguration marque le début de ses 120 ans d’existence.

La journée d’hier est à marquer d’une pierre blanche pour le Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Place Kabary à Antsiranana. Le bâtiment qui abrite le Service d’adaptation et de rééducation (SAR) est réhabilité et agrandi et a été inauguré au cours d’une fête organisée dans l’enceinte de l’hôpital. L’évè­nement est consi­dé­ré comme le début de la célébration de ses 120 ans d’existence cette année.

Cette réalisation est le fruit d’une convention de partenariat signée, en février 2019, entre le ministère de la Santé publique et l’organi­sation non gouvernementale Humanité & Inclusion dans le cadre du Projet pour l’amélioration de l’accès aux services de réadaptation de qualité (Pari) connecté et accessible aux usagers. Le but est d’améliorer la qualité des services et l’accès aux soins pour les personnes qui vivent avec un handicap et qui ont souvent besoin de soins de réadaptation.

Depuis, le projet a contribué au renforcement des capacités et la mise en réseau des professionnels de la réadaptation, à l’institution d’un fonds d’appui pour faciliter l’accès des populations vulnérables aux services de réadaptation à travers la prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des patients et de leurs accompagnateurs. Il a également travaillé avec des organisations de personnes handicapées de la région afin de permettre la diffusion de messages d’information et de sensibilisation sur la réadaptation. Il a impliqué les agents communautaires des quatre Centres de santé de base (CSB) pour favoriser le dépistage du retard de développement de l’enfant.

Les Ntic prônées

Selon le directeur de l’établissement, la Pr Domoina Randriambololona, il s’agit d’un projet à l’échelle nationale qui appuie spécifiquement douze communes situées dans les trois régions, à savoir Atsimo-Andrefana, Atsinanana et Diana. Dans cette dernière région, le partenaire opérationnel est le CHU de la Place Kabary, où différentes activités sont centrées sur la réhabilitation et l’équipement du Service d’appareillage et de rééducation.

Ainsi, ce service a été réhabilité et a bénéficié d’une ex tension. Il es t équipé de nombreux mobiliers et m a té riel s de venu s de s propriétés de l’hôpital. Ces équipements permettront de poursuivre les soins anticipés dans le cadre du Pari. L’usage des Nouvelles technologies de l’information et de la communication est également prôné et installé, grâce à un accord signé entre la fondation Telma, Humanité et Inclu­sion et l’hôpital. Outre ces réalisations, une centaine de personnes handicapées, issues de nombreux villages d’Antsiranana I et II, bénéficient de soins de réadaptation et de l’appareillage de qualité, grâce toujours à un fonds mobilisé par Humanité et Inclusion dans ce projet. Trois CSB des c ommunes rurales de Sakaramy, de Mahavanona et d’Anivorano, et celui d’Antsiranana-I ont travaillé de pair avec le service SAR, sous l’égide d’Humanité et Inclusion, et de la direction régionale de la Santé publique de Diana. En tout, environ 356 470 000 ariary ont été déployés pour mettre en œuvre le projet pour Diana, y compris bon nombre d’équipements indi­viduels afin d’assurer la protection du personnel et des usagers face à la pandémie de coronavirus.

« L’état des services SAR était déplorable, les différents équipements pour prendre en charge les patients étaient insuffisants et en mauvais état. L’accès même du service était un véritable parcours du combattant pour les usagers. Néanmoins, depuis deux ans, le ministère et de nombreux partenaires ont apporté leur aide au CSB », affirme le directeur de l’établissement.

La cérémonie a vu la présence des autorités régionales conduites par le Gouver­neur de la région DIANA Daodo Arona Mari­siky , de la grande famille de la santé et celle de l’ONG Humanité et Inclusion sous la houlette de la directrice du programme Emilie Savanet . L’animation des femmes en situation d’handicap et le témoignage d’une patiente prénommée Eliane ont illustré la fête. Cette dernière, bénéficiaire du projet Pari, a souffert d’une paralysie des membres supérieurs et inférieurs après son accouchement. Après six mois de séances de kinésithérapie, elle a retrouvé sa mobilité et peut se projeter dans l’ave­nir. Elle fait actuellement la fierté de l’équipe du SAR.